任天堂は1月28日、マイニンテンドーストアにおいて「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」と「Nintendo Switch 2（多言語対応）」の先着販売を2月6日午後以降より実施すると発表した。購入には一定の条件を満たす必要がある。

2月6日午後以降、マイニンテンドーストアでSwitch 2の先着販売が行われる

購入に必要な条件は、2025年12月21日 23:59時点で、Nintendo Switchのプレイ時間が50時間以上であること（体験版ソフトおよび無料ソフトは除外）。購入時にNintendo Switch Onlineに加入している必要はない。

マイニンテンドーストアはニンテンドーアカウントの「国/地域」設定が「日本」の利用者のみ利用可能。条件を満たしていても、規約違反があったと同社が判断した場合、購入はキャンセル扱いとなる場合がある。

マイニンテンドーストアで購入できるNintendo Switch 2本体は、1つのニンテンドーアカウントにつき「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」と「Nintendo Switch 2（多言語対応）」の2種類から各1台ずつに制限されている。

過去にマイニンテンドーストアで実施した抽選販売・招待販売で購入したNintendo Switch 2本体と同じ種類の本体を、今回の先着販売で購入することはできない。

ただし、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）マリオカート ワールド セット」の購入歴は「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」の購入歴には含まれない。なお「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）マリオカート ワールド セット」は現在マイニンテンドーストアでは販売していない。

品切れ後は在庫状況が整い次第、随時再販を予定している。公式ストアアプリ「Nintendo Store」では、各Nintendo Switch 2本体を「ほしいものリスト」に登録しており、かつ購入条件を満たす利用者を対象に、販売開始時の通知を配信する。「ほしいものリスト」は各商品ページのハートマークを押すことで登録できる。

販売開始時と再販時の通知を受け取りたい場合は、「Nintendo Store」アプリの「マイページ」→設定→通知設定から「ストアのおしらせ」をONにする。再販通知は一定の在庫数を確保できた場合に配信。再販通知の有無にかかわらず、品切れ後に一時的に在庫が復活し、購入できる場合がある。