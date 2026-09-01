バンダイナムコエンターテインメントは8月28日、東京ゲームショウ2026（TGS2026）における同社ブースの出展内容を発表した。会場では最新作「GUNDAM ROGUE ORBIT」を世界で初めて試遊できるほか、同作の主人公機「ガンダムヘリックス」のコックピットをイメージした特別試遊台も設置する。あわせて、ガンダムゲーム40周年記念特設サイトの公開やキャンペーンの実施も発表した。

「GUNDAM ROGUE ORBIT」が東京ゲームショウ2026に出展

TGS2026は9月17日から21日まで開催され、同作はホール5のバンダイナムコエンターテインメントブースに出展する。試遊では3種類の機体プリセットから好みの機体を選び、ハイスピードで自在な高機動バトルを体験できるという。

一般試遊に加え、会場にはガンダムヘリックスのコックピットをイメージした特別試遊台も設置する。特別試遊台を体験するには、会場で配布される整理券、または事前抽選の当選者に送られる当選DMのいずれかを提示する必要がある。ただし事前抽選への応募は8月31日いっぱいで締め切りとなっている。

「GUNDAM ROGUE ORBIT」ブースのイメージ

ガンダムヘリックスのコックピットをイメージした特別試遊台

試遊者には「ガンダムカードゲーム GUNDAM ROGUE ORBIT プロモーションカード（EXBP-029 EXベース）」を配布する。同カードの配布は一般公開日のみで、数量限定のため、なくなり次第終了する。特別試遊台の体験者には、同カードに加えて「GUNDAM ROGUE ORBIT」のオリジナルネックストラップもプレゼントする。

「GUNDAM ROGUE ORBIT」は、ガンダムヘリックスのパイロット「レクス」となり、相棒のハロ「ヴィー」とともに未知の敵へ立ち向かうアクションゲーム。フォトリアルな表現で描かれた広大な宇宙を舞台に、人類の未来を左右する物語が展開されるという。対応機種はPlayStation 5、Xbox Series X|S、Steamで、2027年の発売を予定している。

また、1986年8月にガンダム初のビデオゲームソフトとなるファミリーコンピュータ用ソフト「機動戦士Zガンダム ホットスクランブル」が発売されてから、2026年で40周年を迎えたことを記念し、40年にわたるガンダムゲームの歩みをまとめた特設サイトを公開した。

ガンダムゲーム40周年記念ロゴ

あわせて、「私のガンダムゲーム履歴書」キャンペーンも実施している。このキャンペーンでは、「機動戦士Zガンダム ホットスクランブル キャンバスアート」を4人に、「ガンダムゲーム40周年 ロゴピンバッジ」を40人にプレゼントする。応募は「ガンダムパーフェクトゲームス」公式X（＠gundam_ggame）をフォローしたうえで、特設サイト内の「40周年のあゆみ」ページから自身の「ガンダムゲーム履歴書」を作成し、「#ガンダムゲーム40周年」と「#私のガンダムゲーム履歴書」を付けてXに投稿することで行える。キャンペーン期間は9月11日23時59分まで。