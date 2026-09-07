ブシロードは9月4日、オンライン対戦カードゲーム「ヴァイスシュヴァルツ オンライン」を、幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2026」に試遊展示すると発表した。同作を試遊できる機会は今回が初めてとなる。

ヴァイスシュヴァルツ オンライン

出展場所は、東京ゲームショウ2026のホール6に設けるブシロードブース。ビジネスデイは9月17日～18日、一般公開日は9月19日～21日となっている。

「ヴァイスシュヴァルツ オンライン」は、キャラクターカードゲーム「ヴァイスシュヴァルツ」をNintendo Switch／Steamで楽しめるデジタルカードゲームで、2027年春の発売を予定している。アニメ・ゲーム・VTuberなど、さまざまな人気タイトルのカードが登場し、好きな作品のカードを集めてデッキを構築できる。

オンライン対戦に対応しており、自宅や外出先から全国のプレイヤーと対戦できる。初めてヴァイスシュヴァルツに触れるユーザーも、チュートリアルやCPU戦を通じてルールを学びながら、自分のペースで楽しめる。

メインフェイズ

ダメージキャンセル時

本作は「ヴァイスシュヴァルツ オンライン Weiß Edition」と「ヴァイスシュヴァルツ オンライン Schwarz Edition」の2エディションを展開する。ジャンルはオンライン対戦カードゲームで、プレイ人数は1人（オンライン時は1～2人）。対応言語は日本語／英語／簡体字／韓国語／スペイン語となる。

収録タイトルは、Weiß Editionが「あおぎり高校」「角川スニーカー文庫」「五等分の花嫁」「BanG Dream! MyGO!!!!!」、Schwarz Editionが「アイドルマスター シャイニーカラーズ」「ソードアート・オンライン」「東方Project」「BanG Dream! Ave Mujica」。

ヴァイスシュヴァルツ オンライン Weiß Edition

ヴァイスシュヴァルツ オンライン Schwarz Edition

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