サンワサプライは9月29日、直販サイト「サンワダイレクト」において、電源タップや余ったケーブル、Switch/Switch 2などをまとめて収納できる幅32cmのスチール製ケーブルボックス「200-CB072W(ホワイト)」「200-CB073BK(ブラック)」を発売した。

価格は200-CB072Wが3,280円、200-CB073BKが3,480円。ブラックはVESA取り付けにも対応する。

同製品は、デスクやテレビ周りで目立ちやすい電源タップや余ったケーブルをボックス内に収め、配線を目隠しできるケーブルボックス。

パソコンやディスプレイ、ゲーム機など機器が増えるほど乱雑になりがちな電源まわりを整理し、生活感を抑えた空間をつくれるとしている。Switch/Switch 2といったゲーム機本体にも対応する。

SサイズではSwitch/Switch 2をドックごと収納できる

本体サイズは約幅32×奥行10×高さ15cmのSサイズ。Switch/Switch 2をドックごと収納することができる。素材にはスチールを採用した。シンプルな外観で、デスクやインテリアになじむという。カラーはホワイトとブラックの2色で、完成品として出荷されるため組み立ては不要だ。

ブラックの200-CB073BKは、据え置きに加えてVESA取り付けにも対応する。ボルト取り付け穴は7.5/10/12.5/15/17.5/20cmの各サイズを備え、モニター周辺などへ設置することで、デスク上のスペースを有効に使いながら配線を整理できる。

テレビ裏に設置した収納例

販売はサンワダイレクト本店のほか、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店、au Pay マーケット店、Amazon店の各店で行う。