LINEヤフーは9月3日、同社のゲームサービス「LINE GAME」が、9月17日から21日まで幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2026」（TGS2026）に初出展すると発表した。「CONNECT ＆ PLAY “LINE GAME” CENTER」をコンセプトに、ゲームセンターで遊ぶようなワクワク感とともに、家族や友だちと一緒にさまざまなゲームやコンテンツを楽しめる体験型ブースを展開する。小間番号は05-C02（展示ホール5）。

「えもじの子（仮）」や「LINE ミニアプリ」を体験できる

ブースでは、LINEのトークで親しまれてきたキャラクター「えもじの子（仮）」のゲーム化決定を記念し、その世界観を楽しめるフォトスポットが登場するほか、「LINE マジマジ」の試遊や、ダウンロード不要でさまざまなサービスを楽しめる「LINE ミニアプリ」を活用したゲームを用意する。

「CONNECT ＆ PLAY “LINE GAME” CENTER」のブースイメージ

「LINE ミニアプリ」ブースでは、複数のゲームを実際にプレイできるほか、ビジネスデイにはゲーム事業者に向けて、「LINE ミニアプリ」を活用したゲーム展開についても紹介するという。

さらに、「えもじの子（仮）」や「LINE：ディズニー ツムツム」「LINE ポコポコ」をはじめとする「LINE GAME」各タイトルの限定グッズが当たる「LINE GAME CENTER BIGくじ」や、スペシャルゲストを迎えたステージコンテンツなど、さまざまな企画を予定している。各コンテンツの詳細は後日発表するとのことだ。

開催期間は9月17日から21日まで。ビジネスデイは9月17日と18日の10時～17時。一般公開日は9月19日と20日が9時30分～17時、9月21日が9時30分～16時となる。会場は幕張メッセ（展示ホール1～11、国際会議場）／TKP東京ベイ幕張ホール。

「LINE GAME」は2012年のサービス開始以来、LINEのプラットフォームを活用したゲームサービスを日本をはじめアジア圏を中心に展開している。国内外で提供するタイトルの累計ダウンロード数は9.5億を突破した。「LINE：ディズニー ツムツム」「LINE ポコポコ」「LINE バブル 2」などのロングセラータイトルのほか、日常のアクションを楽しみながらポイントを獲得できる「LINE ポイゲ」「LINE WALK」などを提供している。