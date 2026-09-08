アイオーデータは9月7日、「東京ゲームショウ2026」で実施するステージイベントの詳細を発表した。会期中の5日間にわたり、GigaCrystaの新商品発表やゲストによるトーク、ゲームの先行プレイ、「Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage」「ストリートファイター6」の対戦企画などを展開する。

同社は幕張メッセのホール8「08-C23」にブースを出展。ゲーミングモニター「GigaCrysta」の展示や9タイトルの試遊に加え、ビジネスデイ初日の9月17日から一般公開最終日の21日まで、ゲストを招いたステージイベントを連日開催する。

GigaCrysta新商品発表から対戦企画まで日替わりで実施

9月17日には、秋田県を拠点とするシニア世代中心のeスポーツチーム「MATAGI SNIPERS」のひろBoo氏とCaitSith氏らが登壇し、GigaCrystaの新機能紹介と新商品発表会を開催する。

9月17日のステージに出演するMATAGI SNIPERSのひろBoo氏（左）とCaitSith氏（右）

翌18日には、GigaCrystaの100万台達成と「Fighters Crossover」の10周年をテーマに、ゲーミングコミュニティの変遷と今後について語るトークイベントを実施する。このほか、プロゲーミングチーム「父ノ背中」のてるしゃん氏とアイオーデータ社員がGigaCrystaの特徴や新製品を紹介するステージも予定している。

一般公開初日の9月19日には、ゴールデンボンバーの歌広場淳さんらが出演。超高速ゲーミングモニターを体験する企画のほか、「Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage」を使用した対戦会を開催する。

古川未鈴が「ファイナルファンタジー レゾナンス」を先行プレイ

9月20日には、古川未鈴さんが出演する「ファイナルファンタジー レゾナンス」の先行プレイステージを開催。同作のプロデューサーであるスクウェア・エニックスの中島啓輔氏も出演し、荒木美鈴さんがMCを務める。

同日には、eスポーツチーム「IGZIST」VALORANT部門所属のoitaN氏とpopogachi氏によるトークショーも実施する。

最終日の9月21日には、「ストリートファイター6」を使った対戦会を開催する。

ステージの観覧は無料。ただし、東京ゲームショウへの入場には別途入場券が必要となる。希望者が多い場合は、安全確保のため観覧エリアへの入場を制限する場合があるという。

ステージイベント一覧

会期中に予定されている主なステージイベントは以下のとおり。

9月17日15時～： 「3D酔いよ、さようなら。マタギスナイパーズと語るGigaCrystaの新機能紹介＆新商品発表会」 ／出演：ひろBoo、CaitSith（MATAGI SNIPERS）、柴田阿弓（アイオーデータ）

／出演：ひろBoo、CaitSith（MATAGI SNIPERS）、柴田阿弓（アイオーデータ） 9月18日14時～： 「GigaCrysta 100万台 × Fighters Crossover 10周年 ゲーミングコミュニティの変遷とこれから」 ／出演：かげっち、平野亜矢、西田谷直弘

／出演：かげっち、平野亜矢、西田谷直弘 9月18日14時45分～： 「アイオー社員×てるしゃんが語るGigaCrystaの魅力と注目の新製品」 ／出演：てるしゃん（父ノ背中）、張微娟（アイオーデータ）

／出演：てるしゃん（父ノ背中）、張微娟（アイオーデータ） 9月19日13時30分～： 「人類には“速すぎる”？超高速ゲーミングモニターを体験せよ！」 ／出演：歌広場淳、あびつん（父ノ背中）／MC：馬人（父ノ背中）

／出演：歌広場淳、あびつん（父ノ背中）／MC：馬人（父ノ背中） 9月19日15時～： 「挑戦者求む。『OVer Drive』出張対戦会！@ TGS2026」 ／出演：歌広場淳、MOV／MC：NOモーション。／使用タイトル：「Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage」

／出演：歌広場淳、MOV／MC：NOモーション。／使用タイトル：「Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage」 9月20日15時～： 「IGZIST VALORANT部門 VCJ2026振り返りスペシャルトークショー＆プロが試す超高速ゲーミングモニター」 ／出演：oitaN、popogachi（IGZIST）

／出演：oitaN、popogachi（IGZIST） 9月21日12時～： 「SmashlogTV × GigaCrysta スト6対戦会 in TGS2026」 ／出演：立川、もけ／MC：NOモーション。／使用タイトル：「ストリートファイター6」

9タイトルの試遊やGigaCrysta新モデル展示も

ブースではステージイベントのほか、「ファイナルファンタジーVII リベレーション」「ファイナルファンタジー レゾナンス」「ペルソナ4 リバイバル」「Castlevania: Belmont’s Curse」など9タイトルを試遊できる。

このほか、「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok」「Apex Legends」「ストリートファイター6」「おにぎり屋さんシミュレーター」「ソニックレーシング クロスワールド」も用意する。

また、「GigaCrysta S」「GigaCrysta」「GCFX」の3シリーズを展示し、未発表モデルや次世代のコンセプトモデルも公開する。GigaCrystaの開発者もスタッフとして参加し、来場者が開発エンジニアと直接話せる機会を設ける。

東京ゲームショウ2026の会期は、ビジネスデイが9月17日と18日の10時～17時。一般公開日は9月19日と20日が9時30分～17時、21日が9時30分～16時となる。