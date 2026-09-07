セガは9月4日、幕張メッセで9月17日～21日に開催される「東京ゲームショウ2026」（TGS2026）について、セガ／アトラスブースの出展情報や配布物の詳細を公開した。同ブースは過去最大級の規模となり、新作ゲームの試遊やステージプログラム、各タイトルの世界観を楽しめる体験企画などを展開する。一般公開日は9月19日から21日まで。

「STRANGER THAN HEAVEN」「ペルソナ4 リバイバル」などの人気タイトルを出展

「STRANGER THAN HEAVEN」ではシアターとウォークスルーミュージアム、「ペルソナ4 リバイバル」ではリアルペルソナ召喚体験フォトとクマなりきりフォトスポットを用意する。「トータルウォー：ウォーハンマー40,000」ではハンマーチャレンジを実施する。

「クレイジータクシー：ワールドツアー」では、デボラダ・イエロージャックのフォトスポットと、アーケード風ハンドルコントローラー筐体の特別展示・試遊を展開。「ソニックレーシング クロスワールド」では縦型モニター仕様のゲームプレイ体験、「メタファー：リファンタジオ」では体験型ゲームコンテンツ「剣の試練」を用意する。なお、「STRANGER THAN HEAVEN」シアターの事前予約は9月3日時点で受け付けを終了しているが、一部の上映会には予約していない来場者も参加できるという。

来場者への配布特典のほか、試遊やコンテンツ体験など所定の条件を満たした人には、タイトルごとのオリジナルグッズをプレゼントする。「STRANGER THAN HEAVEN」のオリジナルうちわやアナログスティックカバー、「ペルソナ4 リバイバル」「メタファー：リファンタジオ」の大型ショッパーやステッカーセット、「クレイジータクシー：ワールドツアー」のタクシーランプサンバイザー、「ツーポイントホスピタル：ハートフルコレクション」のA4クリアファイルなどを用意する。一部はウィッシュリストへの登録、公式Xのフォロー、指定ハッシュタグを付けたSNSへの投稿などが条件となる。数量には限りがあり、なくなり次第終了する。

ブースにはこのほか、PICO PARK／アークシステムワークス／エレクトロニック・アーツ／Kepler Interactive／SHIFT UP／GPTRACK50／GIANTS Software／DRAGAMI GAMES／New Tales／Remedy Entertainment／WB Gamesの各社・ブランドによるタイトルも出展する。なお、「トータルウォー：ウォーハンマー40,000」「LOLLIPOP CHAINSAW NEW PROJECT（仮題）」「CONTROL Resonant」の試遊は、18歳以上のみが対象となる。

物販コーナーは幕張メッセホール11-W03に設置し、「STRANGER THAN HEAVEN」「ペルソナ4 リバイバル」「SONIC PICO PARK」などの新グッズを販売する。「STRANGER THAN HEAVEN」キービジュアルTシャツが各6,050円、P4R 箔押しアクリルプレートが4,950円、「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」メッセンジャーバッグが8,000円、「SONIC PICO PARK」刺繍Tシャツが各4,840円。いずれも税込価格となる。

「STRANGER THAN HEAVEN」キービジュアルTシャツ

「P4R」箔押しアクリルプレート

「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」メッセンジャーバッグ -GOTTA GO FAST!-





「SONIC PICO PARK」刺繍Tシャツ。ソニックとシャドウの2種類を用意する

会場では現金のほか、クレジットカードや電子マネーなどのキャッシュレス決済を利用できる。ただし、現金とキャッシュレス決済の併用はできず、クレジットカードは一括払いのみ。電子マネーのチャージには対応しない。

物販コーナーでは9月17日から21日まで、税込5,000円以上の購入者にオリジナルフレークシール、税込8,000円以上の購入者にオリジナルショッパーを先着でプレゼントする。フレークシールとショッパーはそれぞれ1人1点までで、在庫がなくなり次第終了となる。

TGS2026の開催時間は、ビジネスデイの9月17日・18日が10時～17時、一般公開日の9月19日・20日が9時30分～17時、21日が9時30分～16時。セガ／アトラスブースは幕張メッセ ホール4-N01（ホール4 駅側）に出展する。入場には有料のチケットが必要となる。同社は特設サイトで最新情報を随時更新するとしている。