セドリック・クラピッシュの監督最新作『モネと時間旅行』（2026年9月18日公開 配給：セテラ・インターナショナル 協力：ユニフランス）から、発見した一枚の絵画を美術専門家に鑑定してもらうシーンを抜粋した本編映像が到着した。

『モネと時間旅行』は、19世紀と現代を舞台に、ベル・エポックを生きた謎の女性アデルを巡る物語。監督は、『スパニッシュ・アパートメント』（2002）『ダンサー イン Paris』（2022）などで知られるセドリック・クラピッシュが務める。本作は、自身が愛してやまない「19世紀のパリ」を映像化し、そこに「現代」の物語を交差させ、一枚の絵画に隠された謎を紐解く構造となっている。2026年という年は、印象派の巨匠クロード・モネの没後100年にあたるが、モネはもちろん、ルノワール、セザンヌ、写真家のフェリッ クス・ナダール、作家のヴィクトル・ユゴーなど、実在した芸術家たちが次々と登場する。オルセー美術館、オランジュリー美術館、クロード・モネ『睡蓮の庭』といった名作絵画や印象派の聖地も物語を彩る。

現代の主人公セブを演じるのは、カルティエのCM撮影でクラピッシュに見出されたアブラム・ヴァプレ。彼とともに遺産の屋敷を捜索、賑やかで個性的な親戚には、『画家ボナール ピエールとマルト』（2023）などのヴァンサン・マケーニュ、『最高の花婿』（2014〜20）シリーズのジュリア・ピアトン、『パリのどこかで、あなたと』（2019）などクラピッシュ作品でおなじみのジヌディーヌ・スアレム。19世紀の物語の主人公アデルには、名優ヴァンサン・ランドン、サンドリーヌ・キベルランの娘で、『スザンヌ、16歳』（2020）で監督・主演デビューを果たしたスザンヌ・ランドン。アデルのパリ滞在を支える友人アナトールにイレーヌ・ジャコブの息子で『動物界』（2023）で話題になったポール・キルシェ、ルシアン役に『モンテ・クリスト伯』（2024）のヴァシリ・シュナイダー、ノルマンディーに残した恋人ガスパールに第79回カンヌ国際映画祭『Coward（原題）』で男優賞を受賞したヴァランタン・カンパーニュら、若手俳優が起用されている。セシル・ドゥ・フランス、オリヴィエ・グルメら名優やクラピッシュの熱望により出演し、劇中でも歌を披露するミュージシャンのPOMなど、年代も様々、バラエティ豊かなフランスの俳優たちの息の合ったアンサンブルが、家族のルーツを探る物語に、心地よさと温かさをもたらしている。

この度公開となったのは、親族たちが屋敷から発見した一枚の絵画を、美術の専門家に鑑定してもらう本編シーン映像。そこに描かれていたのは、白いドレスをまとったひとりの女性。果たしてこの絵は誰によって描かれ、モデルとなった女性は何者なのか。一枚の絵画をきっかけに、閉ざされていた一族の歴史が少しずつ姿を現していく。

映像では、セブ（アブラム・ヴァプレ）たちが美術の専門家に絵画を見せる様子を捉えたもの。写真で見た段階では半信半疑だった専門家も、実物を前にすると「明らかに印象派の作品ね」と驚きの表情を浮かべ、「素人の絵じゃない」「印象派の時代の作品よ」と、その絵画が持つただならぬ価値を見抜いていく。

さらにセブが屋敷から見つけた古い布を手渡すと、「同じ時代の画布ね」「かなり現代的な作風ね」と、さらなる謎が浮上。一軒の古い屋敷から発見された一枚の絵と一枚の布が、彼らの知らなかった"家族の過去"への扉を開いていくきっかけになるシーンとなっている。

なお、このシーンの舞台となっているのが、フランス北部・ノルマンディー地方のル・アーヴルにあるアンドレ・マルロー近代美術館。実際にカメラを入れて撮影された館内には、ノルマンディーの画家ウジェーヌ・ブーダンのコレクションも登場。生涯にわたりノルマンディーの海辺や空、雲の移ろいを描き続け、「空の王者」と称されたブーダンは、アトリエの外に出て光や大気の変化を直接キャンバスに捉える手法をいち早く実践、また、若き日のモネに屋外で絵を描く歓びと光の表現を教え、モネから生涯にわたって恩師として敬愛された存在。印象派のルーツを感じさせる場所で、一枚の"印象派らしき絵画"の正体を探るという、まさに、一枚の絵画を入り口に、現在を生きる4人の親族と、過去を生きた彼らの先祖アデルの人生が交差していくという核心にせまるシーンとなっている。

「彼らは、一軒の家を相続するだけではありません。その家を通して、自分たちには縁遠いと思っていた家族の歴史と出合うことになります。そして、自分たちがどこから来たのか、先祖たちとどのようにつながっているのかを理解しようとするのです」「人は、過去を振り返ることなしに、本当の意味で前へ進むことはできません。この映画全体を通して描きたかったのも、そのことです」と語るクラピッシュ監督。

本作には、アデル（スザンヌ・ランドン）の旅と、4人の親戚たちの旅という、ふたつの物語が存在、時代も生きる場所も異なるふたつの旅は、やがて一枚の絵画によってつながっていくが、「どちらも過去を掘り起こそうとしています。けれど、それは過去に閉じこもるためではありません。未来を迎え入れるためです。過去へ向かうその旅こそが、人が未来へ踏み出すための条件になる。私は、この映画でそのことを描きたかったのです」とも言及するように、一枚の「白いドレスの女性」の絵画をめぐる秘密が、時代を越えて人々の人生をつないでいく――。その始まりを捉えた本編シーン映像に、ぜひ注目してほしい。