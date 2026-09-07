『原神 Ver.7.1』予告配信が9月12日に決定！ 金曜日ではなく土曜日に

HoYoverseは9月7日、提供中のオープンワールドRPG『原神』において、次期バージョンの予告配信を9月12日(土)21:00から実施すると明らかにした。通常行われる金曜日ではなく、土曜日に設定されている。
Ver.7.0のリリース以来スネージナヤに舞台を移した『原神』において、さらに本編シナリオの進行に踏み込んで行く次期バージョンリリース。キービジュアルは死の執政を大きくフィーチャーしたデザインで、同国の神であるアナスターシャ・フョードロヴナ・スネージナヤも登場しているようだ。予告配信には伊藤かな恵（ヴォジャニーツァ役）、上坂すみれ（オデット役）、古賀葵（パイモン役）が登壇する。
#原神予告番組— 原神（Genshin）公式 (@Genshin_7) September 7, 2026
【Ver.7.1最新情報】
9月12日(土)21:00より、原神公式YouTubeチャンネル及び公式XにてVer.7.1「冥府へのレクイエム」予告番組を放送！
旅人の皆さんと一緒に新情報で盛り上がりましょう！
▼出演者
伊藤かな恵（ヴォジャニーツァ役）
上坂すみれ（オデット役）
古賀葵（パイモン役）… pic.twitter.com/e5cf2MUIbg