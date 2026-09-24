コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は、東京ゲームショウ2026（TGS2026）の9月17日～20日の4日間の総来場者数が257,642人だったと発表した。

東京ゲームショウ2026会場の様子

4日間で257,642人が来場

TGS2026は「史上最長、遊びづくしの5DAYS」をテーマに開催。9月17日と18日をビジネスデイ、19日から21日を一般公開日としていたが、台風25号の接近を受けて来場者・出展社・関係者の安全を最優先に考えた結果、21日のリアル開催は終日中止となった。

最終的な9月17～20日の4日間の来場者数は、17日が53,630人、18日が52,545人、19日が78,678人、20日が72,789人。合計は257,642人だった。

30周年を迎えたTGS2026には、2025年を上回る53の国・地域から1,138の企業・団体が出展。幕張メッセでは、家庭用ゲーム機／スマートデバイス／PC／VRなど幅広いプラットフォーム向けの新作タイトルに加え、ゲーム関連製品やサービス、ソリューション、限定グッズなどが展示された。

イベントステージでは「基調講演」や「日本ゲーム大賞2026 フューチャー部門発表授賞式」、TGSと同じく30周年を迎えたゲームタイトルのプロデューサーを招いた「30周年タイトルトークステージ」などを実施した。

ビジネス商談も活発に行われ、「TGSビジネスマッチングシステム」を活用した商談数は過去最多の3,673件を記録。オンラインでは25本の公式番組を配信し、YouTube／X／Twitch／ニコニコのほか、中国向けにDouYu／bilibili、欧米向けにはIGNと連携して配信を行った。

TGS2027は9月16日～20日に開催予定

2027年の開催予定についても、2027年9月16日～20日の5日間に開催する予定と発表された。会場は引き続き幕張メッセを予定している。