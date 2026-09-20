HoYoverseは9月20日、提供中のスペースファンタジー『崩壊：スターレイル』における予告配信を実施し、その中で次期『Ver.4.6「月立つ前に獣と踊れ」』を9月28日にリリースすると明らかにした。通常スケジュールより前倒しになっている。

前バージョンの最終盤で自身が「愉悦」の星神アッハであることを明かした虚照、そしてパールの協力を得て開拓者と共に千星シティの奥深くにある「生研院」へ向かうことになる次期バージョンアップデート。、「抜け殻の武器化」計画の真相を調べていくとしており、愉悦の運命を歩む氷属性の★5キャラクター「パール」を実装する。

さらに、HoYoverseブランドのクロスオーバーとして『ゼンレスゾーンゼロ』とのコラボレーションが決定した。エレンとアストラ・ヤオが崩壊：スターレイル側の世界にやってくるようで、銀河の冒険に加わることになるという。