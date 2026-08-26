Scopelyは8月26日、スマートフォン向け位置情報ゲーム「Pokémon GO」（ポケモン GO）の新シーズン「黄昏の旅路」を9月8日10時から開始すると発表した。期間は9月8日10時～12月1日10時まで。

『ポケモン GO』では3ヶ月ごとに「シーズン」が移り変わり、特定のテーマに沿った新しいイベントの実施に加え、新たなポケモンの登場やサプライズなども行われる。

今回のシーズンでは、ガラル地方で発見されたオラチフ・マフィティフなど、さまざまなポケモンが登場。シーズンを通じて新たなポケモンとの出会いや冒険を楽しめるとしている。

また、「メガムクホーク」や「メガシャンデラ」などが新登場。「Pokémon GO Fest 2026：メガフィナーレ」を締めくくる「メガスクワッド」イベントも開催される。加えて、「ダイマックスサイホーン」、「ダイマックスニューラ」、「ダイマックスヤクデ」などの「ダイマックスポケモン」が「マックスバトル」に登場。「マックスバトルデイ」では、「ダイマックスユクシー」「ダイマックスエムリット」「ダイマックスアグノム」が登場する。

シーズン期間中には、「コミュニティ・デイ」を10月10日、11月21日に開催するほか、「コミュニティ・デイ（復刻）」も9月12日に実施予定。また、「GOバトルリーグ」の新シーズンもスタートする。

このほか、トレーナーレベル31以上でアメXLの獲得率が向上するボーナスや、XP獲得に関するボーナス、ふか距離に関連した施策など、シーズン限定ボーナスも用意する。

さらに、「パス」機能にも新たな進行トラックが登場。タスク達成に応じてポイントを獲得し、各種アイテムや報酬を受け取れる。無料トラックと有料トラックを用意し、シーズン中のプレイを後押しする。

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