Googleは8月27日、睡眠トラッカー「Google Fitbit Air」の限定モデル「Google Fitbit Air 限定モデル Pokémon Sleep」を発表した。Google Storeでは同日からオンライン予約を開始し、店頭では8月28日から予約を受け付ける。発売日は9月15日で、価格は19,800円。

Google Fitbit Air 限定モデル Pokémon Sleep

本製品は、Google Fitbit Airの睡眠計測機能と『Pokémon Sleep』（ポケモンスリープ）のゲーム体験を組み合わせた限定モデル。ポケモン30周年の節目に合わせて企画されたもので、睡眠習慣の改善とゲームプレイを両立できる点を特徴としている。

デザイン面では、『ポケモンスリープ』をモチーフにした穏やかなブルー系カラー「Sleepy Blue」を採用。バンド部分には「すやすやねむるピカチュウ」のカスタムデザインがあしらわれている。Google Fitbit Airと同様に軽量設計を採用しており、睡眠中も快適に装着できるという。

カラーやバンド部分のデザインはポケモンスリープ仕様

また、Google Healthアプリと連携することで、睡眠時間や睡眠ステージ（浅い睡眠・深い睡眠）を記録可能。Geminiを活用した「Google Health コーチ」が長期的な睡眠傾向を分析し、改善に向けたアドバイスを提供する。

有料サービス「Google Health Premium」も3カ月間無料で利用できる。特典の有効期限は2027年5月26日、無料お試し期間終了後は、月額料金 1,580 円が毎月自動で請求される。

Google Fitbit Airを「Pokémon Sleep」と連携すると、計測した睡眠データがゲームにも反映される。Android端末では「ヘルス コネクト」、iPhoneでは「ヘルスケア」アプリ経由で睡眠情報を同期でき、睡眠スコアに応じてゲーム内の「ねむけパワー」が変化。集まるポケモンや発見できる寝顔にも影響する仕組みだ。

睡眠データをPokémon Sleepと連携できる

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