30周年を迎える『ポケットモンスター（ポケモン）』がＪリーグとタッグを組む「EVOLUTION! Ｊリーグは、進化する。」をテーマにした大型企画「ポケモンＪリーグフェス」が開催されています。

横浜FC対ジュビロ磐田戦が行われたMUFGスタジアム

8月8日を皮切りに9月12日まで行われ、全60試合が予定されています。今回は8月16日にMUFGスタジアムで開催された横浜FC対ジュビロ磐田の一戦を観に行ってきました。

ポケモンとＪリーグがタッグ、「ポケモンＪリーグフェス」開幕

ポケモンＪリーグフェスでは、進化したポケモン60匹がＪ1・Ｊ2・Ｊ3の60クラブとパートナーシップを締結。横浜FCはピクシー、ジュビロ磐田はチルタリスのほか、鹿島アントラーズはリザードン、FC東京はソウブレイズ、京都サンガF.C.はゲンガーなど、それぞれのクラブカラーを感じさせる組み合わせも話題となっています。

ポケモンとのパートナーシップはＪリーグサポーターはもちろん、日本サッカー協会（JFA）や『ポケモン』ファンからも大きな期待を集めています。

Ｊリーグ マーケティング事業本部 執行役員の鈴木章吾氏は、Ｊリーグがシーズン移行という転換期を迎える中、「EVOLUTION! Ｊリーグは、進化する。」をテーマにポケモンとのパートナーシップを展開していると説明。発表後は、自分の応援するクラブがどのポケモンと組むのか注目するサポーターの声が多く寄せられたほか、ポケモンファンからも期待の声が集まっていたとのこと。

鈴木氏は、ポケモンＪリーグフェスが新たなファン層の獲得につながることに期待を示し、『ポケットモンスター』とＪリーグはいずれも世代を超えて受け継がれてきた存在として、今後も進化を続けていきたいと語りました。

スタンプラリーに限定グッズ、『ポケモン GO』連動企画も

ポケモンＪリーグフェスでは来場者にホームチームのポケモンのエコバッグ「EVO BAG」が配布されます。今回は横浜FCのホームゲームなので、表には横浜FCのクラブクラブパートナーポケモンのピクシーが、裏にピカチュウが描かれたエコバッグが貰えました。

来場者に配布されたEVO BAGの表。横浜FCのクラブパートナーポケモン、ピクシーが描かれています

EVO BAGの裏面。全チーム共通でピカチュウが描かれています

スタジアムにはピカチュウとエースバーンも登場。ピカチュウは60クラブのクラブパートナーポケモンにはなっていませんが、ポケモンＪリーグフェスの顔として、エースバーンはJFAのキッズアンバサダーとしておなじみのポケモンです。試合開始前のフォトスポットに登場したり、オープニングセレモニーに登場したりとポケモンＪリーグフェスを盛り上げます。

本来であれば、場外に「エースバーンフットダーツ」のブースが展開される予定でしたが、当日は残念ながら雨だったので、中止となってしまいました。

フットダーツ以外のイベントは開催され、巨大フォトスポットでの撮影や、スタジアムスタンプラリー、『ポケモン GO』スペシャルイベントはしっかりと体験できました。

スタジアムスタンプラリーは会場場外に3箇所設置されたスタンプを押したのち、ゴール地点である青山ホールまで行くと、ポケモンＪリーグフェスピカチュウオリジナルステッカーを受け取ることができました。

巨大フォトスポット

スタジアムスタンプラリーは大盛況です

スタンプラリーのゴール

スタンプラリーのクリア特典のポケモンＪリーグフェス ピカチュウオリジナルステッカー

横浜FCオフィシャルグッズメガストアでは、いつも販売している横浜FCのグッズに加え、オンライン販売しているポケモンクラブオリジナルポケモングッズ・メモリアルグッズも販売していました。まだ公式オンラインストアでは購入できるようなので、現地で購入できなかった人や現地に行けなかった人は是非チェックしてみてください。

横浜FCオフィシャルグッズメガストア

『ポケモン GO』イベントはスタジアムに近づくと特別なチャレンジが出現し、それをクリアすると、ヒバニー、ラビフット、エースバーンと出会うことができます。

スタジアム内にはポケモンＪリーグフェス用の特別なポケストップやジムが登場し、ポケストップから道具が貰える上、ジムでレイドバトルを楽しめるようになっていました。そのレイドバトルですが、一定時間ごとにエースバーンが登場。運が良ければ、色違いのエースバーンもゲットできるとのことでした。

ポケモンＪリーグフェスティバルの特別なチャレンジ

タイムチャレンジをクリアしてゲットしたポケモンＪリーグフェスのTシャツ

ポケモンＪリーグフェスの期間限定で設置されたポケストップ

ピカチュウとエースバーンが盛り上げるキックオフ、生の試合は熱気たっぷり

試合前のセレモニーではピカチュウとエースバーンが登場。ピカチュウはポケモンＪリーグフェスのユニフォームを着せてもらっての入場です。ストライカーポケモンのエースバーンはさすがにピッチが似合います。

ピカチュウたちがスタンド前でダンスを披露

さらに会場の巨大ビジョンでは、横浜FCの選手がなりたいポケモンを披露。好きなポケモンではなく、なりたいポケモンであることが見どころです。











横浜FCの選手がなりたいポケモンを紹介していました

試合開始時にはオープニングムービーが流れ、ポケモンＪリーグフェスの開幕を宣言。今回対戦する2チームのクラブパートナーポケモンが表示され、いよいよキックオフです。

チケットはすべて完売

全60クラブとクラブパートナーポケモンを紹介

試合は横浜FCが前半28分に先制すると、後半も立て続けにゴールを決めます。ジュビロ磐田も最後に1点を返すものの、3-1で横浜FCが勝利しました。

前回取材した「ポケモンベースボールフェスタ2026」の時もそうでしたが、スタジアムで見る生のサッカーは迫力とサポーターの熱気が伝わり、経験しないとわからない感覚があると感じました。

新しい国立競技場も初めて訪れましたし、ポケモンきっかけで取材に訪れましたが、サッカー観戦としても十分楽しめました。ポケモンＪリーグフェスは9月12日まで開催予定。まだまだ対象試合が残されているので、興味を持った方はぜひスタジアムに足を運んでみてほしい。

ちなみに、ポケモンとプロスポーツによる特別企画の取材は2回連続でホームチームが勝利。しかも大勝です。きっと筆者に勝ち運があると思うので、是非とも我々のチームも取材に来て、勝利に導いて欲しいというチームがあれば、ご連絡ください。

ポケモンＪリーグフェスとは関係ありませんでしたが、この日は奇しくも『ポケモン GO』のコミュニティ・デイで、クスネが大量発生し、同時に楽しむこともできました。

そうそう、そういえば、MUFGスタジアムまでは千駄ヶ谷駅からJRを使って移動したんですけど、JRではポケモンスタンプラリーをやっていました。もはや日本は、どこに行ってもポケモンに出会えると言っても過言ではないですね。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©Scopely Explore

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