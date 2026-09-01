株式会社ポケモンは9月1日、睡眠計測アプリ「Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）」の利用データとアンケート結果をもとにした「全国睡眠県グランプリ2026」の調査結果を発表。総合1位は宮崎県で、新潟県、福井県がこれに続きました。この調査結果は、9月1日に都内で開催された『ポケモン30周年、ねむる発表会』で発表されました。

同調査は、「睡眠時間」「規則正しさ」「寝つき」「睡眠効率」「休養感」の5指標をもとに、全国47都道府県の睡眠傾向を分析したものです。2025年4月1日から2026年3月31日までのデータを集計し、約4.3万人の利用者データを分析しました。

総合ランキングでは、宮崎県が首位を獲得。睡眠時間が全国4位、休養感が全国3位と高水準だったことが評価されました。2位の新潟県、3位の福井県も、早寝早起きの傾向や十分な睡眠時間の確保、規則正しい生活リズムが共通点として挙げられています。

一方、下位には都市部やその近郊が目立つ結果となりました。46位の埼玉県は全国2位の長時間通勤と、平日の睡眠不足を休日に補う「寝だめ」の傾向が強く、規則正しさの評価が低下。東京都は40位、千葉県は43位、神奈川県は44位となりました。調査では、首都圏4都県の通勤時間が47分から53分と長く、これが睡眠時間を圧迫している可能性を指摘しています。

部門別では、鳥取県が「睡眠時間」と「睡眠効率」の2部門で1位を獲得しました。「規則正しさ」は山形県、「寝つき」は沖縄県、「休養感」は島根県がそれぞれトップとなっています。

都市圏は長時間通勤や夜型生活が睡眠に影響

また、分析では地方と都市圏で睡眠傾向の違いも明らかになりました。地方は通勤時間が短く、早寝早起きで規則的な睡眠を維持する傾向がある一方、都市圏では長時間通勤や夜型生活の影響により、週末の寝だめや不規則な睡眠につながりやすいとしています。

睡眠時間に影響を与える要因として実施した重回帰分析では、「通勤・通学がない」「在宅中心の生活」が睡眠時間の増加と関連したほか、就寝前のスマートフォン操作は睡眠時間を平均17.0分短くする傾向がみられました。一方で、暖房を朝まで使用することや、就寝時に部屋を完全に暗くすることは、睡眠時間の増加と関連していたといいます。

調査結果について、「Pokémon Sleep」監修者で筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構機構長の柳沢正史氏は、「睡眠には、その人の暮らし方が映し出される」とコメント。通勤や就寝前のスマートフォン利用を含めた生活習慣全体が、睡眠に影響を与えている可能性を示しました。

発表会の中では、ゲストの本郷奏多さん、松村沙友理さん、バッテリィズのエースさん・寺家さんが、それぞれの出身県の順位を確認。寺家さんはふるさとの三重県が湯船につかるランキングでは5位だったことにに触れ、風呂好きの県民性について「三重県のスーパー銭湯は常に混んでて入りづらい」と実体験に引き寄せてコメントしていました。