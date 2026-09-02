NHN PlayArtは9月1日、幕張メッセで9月17日から21日まで開催される「東京ゲームショウ2026」に、2018年以来8年ぶりに出展すると発表した。ブースでは、今後リリース予定の新作3タイトルを含む、同社が開発・運営に携わる全7タイトルを展示するという。あわせて、出展情報を掲載した特設サイトもオープンした。

「ディズニー ツムツム」など現行4タイトルとリリース予定3タイトルを展示

「東京ゲームショウ2026」のNHN PlayArtブースイメージ

ブースでは、世界累計1億ダウンロードを突破した「LINE：ディズニー ツムツム」、国内3,600万ダウンロードを突破した「妖怪ウォッチ ぷにぷに」、国内2,000万ダウンロードを突破した「#コンパス 戦闘摂理解析システム」、2026年3月にリリースした「DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY」の4タイトルを展示する。

LINE：ディズニー ツムツム

妖怪ウォッチ ぷにぷに

#コンパス 戦闘摂理解析システム

DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY

これに加え、2026年リリース予定の「刀剣乱舞ぱずぎり」、今冬リリース予定の「幻想世界のぷちぽよん」「OVER RUSH」の新作3タイトルも展示する。

刀剣乱舞ぱずぎり

幻想世界のぷちぽよん

OVER RUSH

会場では、タイトルの試遊のほか、フォトスポットやガチャなど各種コンテンツを用意する。ブース内ではスタンプラリーも実施し、「N」「H」「N」の3種のスタンプを集めた来場者には限定カードセットA、「PLAY」「ART」の2種を集めた来場者には限定カードセットBを、それぞれ先着で進呈する。開発スタッフやゲスト出演者によるステージイベントも予定しており、詳細は特設サイトで後日発表するとしている。

来場者特典として、会期中の5日間、各日先着でオリジナルショルダーバッグを配布する（数量限定のため、なくなり次第終了）。また、ホール11のW12ブースでは、一部の出展タイトルに関するグッズを販売する物販ブースも設ける。

「東京ゲームショウ2026」は、ビジネスデイが9月17日・18日、一般公開日が9月19日から21日までの日程で開催される。NHN PlayArtのブースは、幕張メッセホール2のS08に設置される。