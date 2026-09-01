アイオーデータが、9月17日から始まる東京ゲームショウ2026にブースを出展すると発表した。GigaCrystaシリーズの新製品をいち早くお披露目するほか、次世代のコンセプトモデルの試作品を初公開する。ブースの来場者には、ブース限定のノベルティをプレゼントするほか、GigaCrystaユーザーには特別なノベルティをプレゼントする。

今年の東京ゲームショウでも、ゲーミングディスプレイGigaCrystaシリーズを前面に押し出した展示とする。『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』や『Castlevania: Belmont’s Curse』、『Apex Legends』などの人気タイトルをプレイしながら、ディスプレイの実力を体感できる。

ブースはGigaCrystaシリーズを前面に押し出した展示となる

ブースでは、GigaCrystaシリーズの現行モデルを展示するほか、新製品をいち早く展示する。さらに、今回は次世代のコンセプトモデルを初公開する。ゲームファンの「こんなモニターが欲しかった」を形にした挑戦的な試作品としている。

さらに、GigaCrystaの開発者がTGSのスタッフとして参加するため、エンジニアと直接話したり意見を寄せたりできる。

ブースに来場した人には、もれなくブース限定のノベルティをプレゼントする。さらに、GigaCrystaを愛用しているユーザーには、会場でユーザーアンケートに答えると、特別なノベルティをプレゼントする。