カプコンは9月1日、幕張メッセで9月17日から21日まで開催される「東京ゲームショウ2026」における同社ブースの出展情報第1弾を公開した。「モンスターハンターワイルズ：アセンダンス」を世界で初めてプレイアブル出展するほか、「ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン」など計7タイトルの試遊を実施する。あわせて、最新ゲーム情報を紹介するオンライン番組を配信する。

世界初・日本初を含む7タイトルをプレイアブル出展

同社ブースでは、「モンスターハンターワイルズ：アセンダンス」「ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン」「ロックマン：デュアル オーバーライド」「鬼武者 Way of the Sword」「プラグマタ」「ストリートファイター6」「モンスターハンターアウトランダーズ」を試遊出展する。このほか、映画「ストリートファイター／ザ・ムービー」の衣装や公式グッズの展示、「バイオハザード」と東京マルイのコラボによるシューティングレンジ体験なども予定している。

「モンスターハンターワイルズ：アセンダンス」では、「新モンスター討伐クエスト」「復活古龍モンスター討伐クエスト」「チャタカブラ討伐クエスト」の3種類を用意し、新要素「ブーストブレイサー」を使ったアクションをすべてのクエストで体験できる。「ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン」と「ロックマン：デュアル オーバーライド」は、いずれも日本初のプレイアブル出展となる。後者では、ロックマンを操作して「トゥインクルガール」のステージ1～3に挑み、新システム「オーバーライド」を体感できるという。

ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン

ロックマン：デュアル オーバーライド

「モンスターハンターアウトランダーズ」では、初公開となるフィールド「朽ち果ての淵」で、「グライダー」や「ジップライン」を使った探索、「融光種ラドバルキン」や「リオレウス亜種」などの狩猟を体験できる。なお、「鬼武者 Way of the Sword」の試遊と「バイオハザード」コラボによるシューティングレンジの体験には、18歳以上であることを確認できる身分証の提示が求められる。

モンスターハンターアウトランダーズ

「モンスターハンターアウトランダーズ」ゲーム画面

オンライン番組「カプコンスポットライト｜TGS 2026」は、9月16日23時から約40分間の配信を予定している。番組では「モンスターハンターワイルズ：アセンダンス」「ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン」「ロックマン：デュアル オーバーライド」「ストリートファイター6」の最新情報を紹介する。

また、CAPCOM ID会員を対象に、出展タイトルを確実に体験できる「優待試遊」の参加者を抽選で募集する。対象は「モンスターハンターワイルズ：アセンダンス」と「ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン」の2タイトルで、実施日時は9月19日から21日の10時30分～15時30分。応募は9月9日13時まで受け付ける。参加には「東京ゲームショウ2026」の入場券が別途必要となる。

CAPCOM ID会員を対象に、「モンスターハンターワイルズ：アセンダンス」と「ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン」の優待試遊参加者を抽選で募集する

さらに「東京ゲームショウ2026」の開催を記念し、ECサイト「イーカプコン」に「TOKYO GAME SHOW 2026 SPECIAL STORE」が開設された。会場内にも物販ブース「イーカプコンTGS 2026 出張所」を出展し、会場先行販売商品などを取り扱う予定だ。カプコンは、出展情報の第2弾も近日中に公開するとしている。