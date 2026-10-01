「原神」初の常設カフェ、2027年に東京でオープン。限定グッズやフードを展開

HoYoverseは9月28日、オープンワールドRPG「原神」初となる常設カフェ「原神CAFE」を2027年に東京エリアでオープンすると発表した。ゲームの世界観を表現したフードメニューや限定グッズ、各種キャンペーンなどを展開する。

原神CAFEは、9月28日にサービス開始6周年を迎えた原神の新たな常設店舗として開設するもの。現時点ではオープン日や具体的な店舗所在地、メニュー、グッズ、入場・予約方法などは未発表で、今後公式サイトや公式Xを通じて順次公開する。

6周年にあわせて、西川貴教さんが歌唱する記念テーマソング「風の思い出」も公開した。西川さんはゲーム内で荒瀧一斗役を担当しており、楽曲はHOYO-MiXが音楽を手がけている。

このほか、全国駅内・屋外広告企画「これからも、旅はつづく。」を10月4日まで実施。東京、大阪、名古屋、仙台、北海道、福岡の各地に広告を掲出し、東京・秋葉原エリアについては10月11日まで展開する。

原神は2020年9月にサービスを開始した基本プレイ無料のオープンワールドRPG。現在はPlayStation 5、Xbox Series X|S、PC、iOS、Androidで提供されており、クロスプラットフォームでのデータ共有やマルチプレイにも対応している。