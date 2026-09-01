マウスコンピューターは、ゲーミングパソコンブランド「G TUNE」から、『獅白杯‐オフライン‐』協賛を記念した限定モデルのゲーミングPC 1機種を、期間・数量限定で発売した。

  • G TUNE DG-I5G70 獅白杯‐オフライン‐協賛モデル

    G TUNE DG-I5G70 獅白杯‐オフライン‐協賛モデル

『獅白杯‐オフライン‐』は、ホロライブ所属の獅白ぼたんさんが主催し、2026年4月に開催されたeスポーツ大会。G TUNEは同イベントに協賛していた。この協賛を記念し、今回、限定モデルのゲーミングPCを用意した。同モデルはCore Ultra 5 250K PlusとGeForce RTX 5070、16GBメモリを搭載する高性能なミニタワー型デスクトップPC。獅白杯で競ったストリートファイター6はもちろん、重量級のゲームタイトルを高画質・高フレームレートで快適に楽しめるスペックを備える。

  • 獅白ぼたん主催で開催された「獅白杯‐オフライン‐」

    獅白ぼたん主催で開催された「獅白杯‐オフライン‐」

【参考】獅白杯‐オフライン‐ 特設ページ：
https://www.mouse-jp.co.jp/store/e/ea1022800/

販売期間は2026年10月8日（木）11:00まで。150台の数量限定で、予定台数に達した場合は期間内であっても販売終了となるので、注意いただきたい。

協賛限定モデルの主な仕様は以下の通り。

  • モデル名：G TUNE DG-I5G70 獅白杯‐オフライン‐協賛モデル
  • OS：Windows 11 Home 64ビット
  • CPU：インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plus ※65W動作
  • グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5070
  • メモリ：16GB (8GB×2 / デュアルチャネル)
  • M.2 SSD：1TB (NVMe Gen4×4)
  • 価格：359,800円（税込）

  • 協賛限定モデルに、購入者限定特典のオリジナルステッカーを貼ってみた例

さらに同モデルには、購入者限定特典として、以下のアイテムが付属する。

  • 本モデル限定録りおろし獅白ぼたんシステムボイス（5種類）
  • マウスカーソル
  • オリジナル壁紙3種類
  • 転写ステッカー
  • オリジナルステッカー
  • ぷちホロの村 ‐ 剣とお店と田舎暮らし（Steam ダウンロードコード）