マウスコンピューターは、ゲーミングパソコンブランド「G TUNE」から、『獅白杯‐オフライン‐』協賛を記念した限定モデルのゲーミングPC 1機種を、期間・数量限定で発売した。

G TUNE DG-I5G70 獅白杯‐オフライン‐協賛モデル

『獅白杯‐オフライン‐』は、ホロライブ所属の獅白ぼたんさんが主催し、2026年4月に開催されたeスポーツ大会。G TUNEは同イベントに協賛していた。この協賛を記念し、今回、限定モデルのゲーミングPCを用意した。同モデルはCore Ultra 5 250K PlusとGeForce RTX 5070、16GBメモリを搭載する高性能なミニタワー型デスクトップPC。獅白杯で競ったストリートファイター6はもちろん、重量級のゲームタイトルを高画質・高フレームレートで快適に楽しめるスペックを備える。

【参考】獅白杯‐オフライン‐ 特設ページ：

https://www.mouse-jp.co.jp/store/e/ea1022800/

販売期間は2026年10月8日（木）11:00まで。150台の数量限定で、予定台数に達した場合は期間内であっても販売終了となるので、注意いただきたい。

協賛限定モデルの主な仕様は以下の通り。

モデル名：G TUNE DG-I5G70 獅白杯‐オフライン‐協賛モデル

OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：インテル Core Ultra 5 プロセッサー 250K Plus ※65W動作

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5070

メモリ：16GB (8GB×2 / デュアルチャネル)

M.2 SSD：1TB (NVMe Gen4×4)

価格：359,800円（税込）

さらに同モデルには、購入者限定特典として、以下のアイテムが付属する。