マウスコンピューター、DAIVブランドから15.3型Copilot+ PC「DAIV Z5」発売

マウスコンピューターは8月6日、クリエイター向けブランド「DAIV」におけるノートPC新製品として、「DAIV Z5」を発表した。同日販売を開始する。

15.6型サイズのノートPC製品。Intel Core Ultra 7 456HプロセッサにNVIDIA GeForce RTX 50 Laptopグラフィックスを組み合わせており、高い性能を備えている点が特徴。音楽制作や映像編集、3DCG制作、CAD設計、データサイエンスなど、高い処理性能が求められるクリエイティブワークに対応するとしており、ベイパーチャンバーの排熱能力で安定した動作を行えるとしている。

構成例では「DAIV Z5-I7G60SR-A」は、インテル Core Ultra 7 プロセッサー 356H、NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU、16GBメモリ、500GB NVMe Gen4×4 M.2 SSDを搭載し、459,800円から。「DAIV Z5-I7G70SR-A」は、インテル Core Ultra 7 プロセッサー 356H、NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU、16GBメモリ、500GB NVMe Gen4×4 M.2 SSDを搭載し、489,800円。