マウスコンピューター、富山県・石川県大雨に係る被災者支援を発表 - 製品の特別保守対応を実施

マウスコンピューターは、令和8年8月27日からの富山県・石川県大雨により被害を受けた同社製品のユーザーを対象に、被災者生活再建支援として製品の特別保守サービスを実施すると発表した。

対象製品は、マウスコンピューター製品およびiiyama液晶ディスプレイ製品すべて。災害救助法が適用された地域に住むユーザーを対象に、製品の特別保守対応を実施する。具体的には、修理診断費用および修理作業費用は無料とする。部品交換が必要な場合も、部品代は今回の特別価格にて提案する。適用期間は、2026年8月27日（木）から2027年2月28日（日）まで。

通常、製品保証期間内であっても、自然災害による故障や損傷は保証対象外だが、被害の甚大さをかんがみて特別に対応することになったようだ。

被災対応に際して、マウスコンピューターのコメントを抜粋：

令和8年8月27日からの富山県・石川県大雨により被災された皆さまならびにそのご家族、関係者の皆さまに、謹んでお見舞い申し上げますとともに、被災地域の一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。

・内閣府が発表する災害救助法の適用地域（内閣府）

https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

・令和8年8月27日からの大雨に伴う災害に係る災害救助法の適用について（内閣府）

https://www.bousai.go.jp/pdf/260827.pdf

・マウスコンピューターアフターサポート

https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/info.asp?N_ID=533