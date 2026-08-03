マウスコンピューター、令和8年熊本地震の被災者に特別保守サービス提供

マウスコンピューターは、令和8年7月28日に発生した令和8年熊本地震に被災したユーザーに対して、特別保守サービスの提供を発表した。
令和8年熊本地震で被災したマウスコンピューター製PCのユーザーに特別保守サービスを提供するというもの。修理診断と修理作業を無償で行い、さらに部品交換が必要な場合は、 部品代を特別価格で提案する。対象となるのは災害救助法が適用された地域に居住しているユーザー（内閣府防災ページpdf）。
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マウスコンピューターは、令和8年7月28日に発生した令和8年熊本地震に被災したユーザーに対して、特別保守サービスの提供を発表した。
令和8年熊本地震で被災したマウスコンピューター製PCのユーザーに特別保守サービスを提供するというもの。修理診断と修理作業を無償で行い、さらに部品交換が必要な場合は、 部品代を特別価格で提案する。対象となるのは災害救助法が適用された地域に居住しているユーザー（内閣府防災ページpdf）。
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