NTTドコモは9月1日、「d払い（モバイルオーダー）」で「デジタルeギフト」の提供を開始すると発表した。サービス開始は同日21時を予定しており、第一弾としてGoogle Playギフトコードの取り扱いを開始する。

d払いアプリ内でGoogle Playギフトコードを購入できる「デジタルeギフト」を提供開始

「d払い（モバイルオーダー）」は、「d払い」加盟店が提供するサービスをアプリ内からシームレスに利用できる機能。今回、「デジタルeギフト」が加わることで、専用アプリのダウンロードや会員登録を行うことなく、「d払い」アプリの「オーダーで簡単注文」からデジタルギフトコードを購入できるようになる。

利用者は「d払い」アプリからGoogle Playギフトコードを選択し、希望金額を指定して決済することでコードを取得できる。発行されたコードはGoogleアカウントへチャージし、Google Playで提供されるアプリやゲーム、映画、電子書籍などの購入に利用可能だ。

決済方法はdカードまたはd払い残高（現金バリュー）に限定される。購入金額に対して0.5％分のdポイントが付与されるほか、支払い方法をdカードに設定した場合はdカード支払い特典が加算され、合計1.0％の還元を受けられる。

2026年9月1日時点での取り扱い商品はGoogle Playギフトコードのみだが、ドコモとデジタルeギフト提供元のインコム・ジャパンは今後、対象となるデジタルギフトコードのラインアップを順次拡大していく予定としている。なお、購入上限額は1回あたり5万円、月間でも5万円に設定されている。