ドコモSMTBネット銀行は8月20日、銀行サービスとdアカウントの連携を開始した。利用者は預金口座とdアカウントをひも付けることで、銀行サービスやドコモの各種サービスの利用状況に応じた特典を受けられるようになる。

ドコモSMTBネット銀行がdアカウント連携を開始

連携後は、給与受取や年金受取、口座振替などの利用実績に応じてdポイントを獲得できるほか、スマートプログラムのランクに応じてデビットカード利用分にもdポイントが付与される。付与されたdポイントは、d払いをはじめとする各種サービスで利用できる。

さらに、代表口座をdカードの引落口座に設定し、所定の条件を満たした利用者は、d払い・dカードのポイント還元率が初年度最大3.0％となる。加えて、マネックス証券の所定条件を達成した場合は最大1.5％の上乗せが受けられる。

このほか、預金残高などの条件を満たした利用者には、dカードの年会費相当額をdポイントで還元する特典も用意する。

dアカウント連携は任意で、対象となるのはフルーツ支店やスイーツ支店、海の生き物の名前を冠した支店の個人口座。BaaS提携口座や法人口座は対象外となる。なお、これまでスマプロポイントで特典を受けていた利用者は、dアカウント連携後にdポイント付与へ切り替わり、保有するスマプロポイントもdポイントへ移行される。

同社はあわせて、「ドコモの銀行 誕生祭」として各種キャンペーンも実施している。特典の受け取りにはdアカウント連携が必要となる。