au Online Shopは9月18日から、「iPhone 18 Pro 256GB」の他社からの乗りかえ（MNP）での購入に対し、「au Online Shop お得割」による最大44,000円の割引を実施する。

「iPhone 18 Pro 256GB」を他社からの乗りかえ（MNP）で購入し、「スマホトクするプログラム＋」を利用して対象料金プランに加入した場合、機種代金268,800円のところ、実質負担額は22,900円となる。

iPhone 18／iPhone 18 Pro

9月18日より前の購入者も割引対象

auは9月12日にiPhone 18 Pro／Pro Maxの販売価格を発表しており、端末の販売価格としが268,800円、MNPで購入して「スマホトクするプログラム＋」を利用した場合の実質負担額が66,900円とアナウンスしていた。このMNP契約時の実質負担額66,900円へ、さらに「au Online Shop お得割」による44,000円の割引を適用することで、実質負担額が22,900円となる形。「au Online Shop お得割」の適用条件は以下の通り。

au Online Shopで対象機種へ他社から乗りかえ（MNP）

対象料金プランに加入

発表時点の告知では対象料金プランは明記されておらず、スマホミニプラン＋が対象外であることのみが記載されている。また、UQ mobileおよびpovo1.0からauへの乗りかえも対象外となる。

割引期間は9月18日からで、終了日は未定。終了時期については別途Webサイトで案内するとしている。9月18日より前に本申し込み（購入）の手続きが完了したユーザーも割引対象となり、対象者には別途電子メールで案内を送付するという。