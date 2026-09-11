KDDIは9月11日、衛星とスマートフォンの直接通信サービス「au Starlink Direct」の海外ローミングに、Apple Watch 5機種が9月15日から順次対応すると発表した。

au Starlink Directで衛星通信接続中のApple Watchの画面（表示画面は日本国内／海外ローミングともに同じ）

対応するのは、最新モデルの「Apple Watch Series 12」「Apple Watch Ultra 4」に加え、すでに国内でau Starlink Directに対応している「Apple Watch Series 11」「Apple Watch SE 3」「Apple Watch Ultra 3」の計5機種。海外ローミング対象国は、iPhoneと同様に米国、カナダ、フィリピン、ニュージーランドの4カ国となる。

対象国の圏外環境下では、Apple WatchからStarlinkの衛星通信を用いたテキストメッセージ（SMS/iMessage）の送受信や、「人を探す」機能による現在位置情報の共有が可能になる。一方、緊急地震速報や津波警報、国民保護情報（Jアラート）の受信は国内でのみ対応し、海外ローミングでは非対応となる。

利用できるのは、対象のApple Watchで「ナンバーシェア」または「ウォッチナンバー」を利用しているユーザー。利用には最新OSへのアップデートが必要で、「Apple Watch Series 12」「Apple Watch Ultra 4」については9月18日の発売以降に利用可能となる。

Apple Watchは2025年11月6日から、国内でau Starlink Directの衛星通信に対応している。KDDIは今後も、日本全土だけでなく海外においても「空が見えれば、どこでもつながる」体験の提供を進めるとしている。