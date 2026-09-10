NTTドコモは9月9日、モスバーガーおよびモスバーガー＆カフェで「対象商品はdポイント3倍キャンペーン（9月-10月）」を開始した。エントリー期間とキャンペーン期間はいずれも2026年10月8日まで。対象商品購入時にdポイントカードを提示、またはモスのネット注文でdポイントカードを登録すると、対象商品のdポイントが3倍となる。

モスバーガーで対象商品のdポイントが3倍となるキャンペーンを実施

対象商品は、「月見フォカッチャ～黄金チーズソース～」（630円）、「黄金チーズソースのフォカッチャ」（560円）、「メンチカツチーズバーガー～デミグラスソース～」（510円）の3商品。いずれも期間限定商品となる。

さらに、キャンペーン期間中に対象商品のうち2種類以上を購入したユーザーには、もれなくdポイント100ポイントを進呈する。なお、100ポイント特典の進呈は1人1回限りとなる。

ポイント3倍キャンペーンの進呈上限は期間中合計300ポイント。キャンペーンポイントは期間・用途限定ポイントとして付与され、有効期間は進呈日を含めて94日間となる。ポイント進呈時期は2026年12月末を予定している。

対象店舗は全国のモスバーガーおよびモスバーガー＆カフェのうち、dポイント対象店舗。ドコモは、「dポイント」の利便性向上を通じて、よりお得で便利な利用体験を提供していくとしている。