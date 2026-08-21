ドコモSMTBネット銀行は8月21日、NTTドコモおよびNTTドコモ・フィナンシャルグループ（ドコモFG）と共同で、「『ドコモの銀行』誕生記念！住宅ローンの新規借入と対象のドコモサービスのご契約で最大10万ポイントプレゼントキャンペーン」を開始した。個人向けサービスブランド「ドコモの銀行」の展開開始を記念して実施するもので、キャンペーン期間は8月21日から12月30日まで。

本キャンペーンは、ドコモSMTBネット銀行を所属銀行とする銀行代理業者が運営する「ローンプラザ」「フラットプラザ」「住宅ローンショップ」「住宅ローンデスク」経由で住宅ローンを新たに借り入れた顧客が、「ドコモの銀行」口座とdアカウントを連携し、対象のドコモサービスをWEBで契約することで、最大10万ポイントのdポイント（期間・用途限定）を受け取れるというもの。借り換えはキャンペーンの対象外となる。

住宅ローンの契約期間は8月21日から12月30日までで、対象のドコモサービスの契約期間は2027年3月31日まで。進呈ポイントには住宅ローンの借入金額に応じた上限が設けられており、1,000万円未満はキャンペーンの対象外、1,000万円以上2,000万円未満は最大5万ポイント、2,000万円以上は最大10万ポイントとなる。

対象のドコモサービスは、「ドコモMAX」「ドコモポイ活MAX」の契約で4万ポイント、または「ahamo」の契約で1.5万ポイントが進呈される。このほか「ドコモ光」「ahamo光」の契約で3万ポイント、「ドコモでんき」の契約で0.5万ポイントが進呈されるほか、これら3項目をすべて達成すると2.5万ポイントが上乗せされ、合計で最大10万ポイントとなる。

特典の受け取りには、2027年3月31日までにdアカウント連携と、ドコモおよびドコモFGへの個人情報の第三者提供への同意が必要。特典進呈時にdアカウント連携が解除されている場合や、同意が確認できない場合（同意の撤回を含む）は対象外となる。ポイントの進呈は2027年6月頃を予定している。

なお、住宅ローンの返済用口座として、対象の支店を指定する必要がある。BaaS提携支店および法人口座は対象外。キャンペーンの詳細はドコモSMTBネット銀行の特設WEBサイトで確認できる。