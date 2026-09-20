HoYoverseは9月20日、今年冬の同社初となるスローライフゲーム『プチプラネット』において正式リリース前の「ファイナルβテスト」を開始した。あわせて本サービスの事前登録も受け付けている。

『プチプラネット』ファイナルβテスト開始！ いよいよ今年冬リリースのHoYoverse最新作

プチプラネットはHoYoverseが今年冬にリリースを予定するスローライフゲーム。プレイヤーは「ホシミビト」に扮して自分だけの星をつくって自由気ままなスローライフを楽しめるというゲームで、作物栽培や釣り、クラフト、星の探索、個性豊かな住民たちとの交流からフレンドとのマルチプレイまで星での暮らしを彩るさまざまな体験を楽しめるという。

PC・iOS・Android間のデータ連携に対応する予定で、現在全プラットフォームで事前登録を受け付け中。SNSキャンペーン「プチプラネットのお試し移住日記」開催しており、9月25日には公式まったり番組「ぷらっとぷらねっと」第3回の配信を予定する。