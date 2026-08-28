株式会社ポケモンは8月27日、ポケモン30周年のピックアップテーマ「ねむる」を記念し、『Pokémon Sleep』（ポケモンスリープ）とポケモンセンターによる「いっしょにねむるキャンペーン」を開催すると発表した。期間は9月5日から20日までで、全国のポケモンセンターやポケモンストア、ポケモンセンターオンラインでさまざまな企画を展開する。

キャンペーン第1弾として、対象店舗で商品を購入した利用者に「『Pokémon Sleep』おすそわけして寝ステッカー」を配布する。ステッカーはナエトル、ヒコザル、ポッチャマの全3種類で、裏面には『ポケモンスリープ』内で各ポケモンと出会うためのアイテム「おこう」がもらえるシリアルコードが付属する。なお、絵柄はランダム配布となる。

ステッカーは切り離して友人や家族にプレゼントできる仕様となっており、アプリ内では「ナエトルのおこう」「ヒコザルのおこう」「ポッチャマのおこう」のいずれかを受け取れる。配布期間は店舗が9月5日から20日まで、ポケモンセンターオンラインは9月3日10時からの注文分が対象となる。

また、9月7日から20日までは全国のポケモンセンターで、店内に迷い込んだミュウを探す参加型イベントを実施する。来店者がミュウを見つけてスタッフへ報告すると、「ミュウのミラクルスナップ風フォトフレーム」をランダムで1枚受け取れる。フォトフレームは全3種類で、1人1日1枚まで配布する。

さらに、ポケモンセンターオンラインでは9月7日から18日まで、抽選で300名に『ポケモンスリープ』に登場するミュウのアクリルクリップをプレゼントするキャンペーンを実施。ポケモンセンター公式Xでは9月7日から20日まで、抽選で30名に『ポケモンスリープ』デザインのミュウのぬいぐるみをプレゼントする企画も展開する。

このほか、9月5日には『ポケモンスリープ』に登場するポケモンたちの寝姿を再現した新作ぬいぐるみ（各3,740円）とフィギュア（各880円）も発売。ぬいぐるみはもちもちとした触り心地、フィギュアはフロッキー加工による柔らかな質感が特徴だという。

「もっちりぬいぐるみ Pokémon Sleep おやすみフシギダネ」、「もっちりぬいぐるみ Pokémon Sleep おやすみヒトカゲ」、「もっちりぬいぐるみ Pokémon Sleep おやすみゼニガメ」、「もっちりぬいぐるみ Pokémon Sleep おやすみミュウ」（各3,740円）

フィギュアコレクション Pokémon Sleep トープ洞窟（各880円）

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