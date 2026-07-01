まとめ：横浜で7月17日から3周年記念リアルイベント開催。巨大カビゴンやグッズ・ドリンクショップが登場！ 記事の重要ポイント： 1： 横浜ランドマークタワーとMARK IS みなとみらいの2会場で「ねがおリサーチ」開催、入場・参加は無料

横浜ランドマークタワーとMARK IS みなとみらいの2会場で「ねがおリサーチ」開催、入場・参加は無料 2： 約3mの巨大カビゴンが眠る「おやすみカビゴン広場」やグッズショップ、ドリンクスタンドが登場

約3mの巨大カビゴンが眠る「おやすみカビゴン広場」やグッズショップ、ドリンクスタンドが登場 3： トヨタ開発の“おひるねかいふく装置”体験コーナーも、開催期間は8月23日まで

株式会社ポケモンは7月1日、三菱地所と共催する『Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）』のリリース3周年記念イベント「Pokémon Sleep 3rd Anniversary 横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチ presented by MITSUBISHI ESTATE GROUP」の詳細を発表した。開催期間は7月17日（金）～8月23日（日）で、会場は横浜ランドマークタワー（ランドマークプラザ）とMARK IS みなとみらい。入場・参加は無料。開催時間はいずれも10時～19時。

「Pokémon Sleep 3rd Anniversary 横浜でみっけ！ポケモンねがおリサーチ」イベントビジュアル

本イベントでは、横浜ランドマークタワー（ランドマークプラザ）とMARK IS みなとみらいの2会場で、館内に隠れたポケモンの寝顔を探す「ねがおリサーチ」を楽しめる。

ステッカーやクーポンがもらえる「ポケモンねがおスタンプラリー」

両施設共通の企画として、みなとみらい駅中央改札口を出てすぐのMARK IS みなとみらい B4F「えきまえ広場」を起点にスタンプラリーを実施する。台紙を入手し、ランドマークプラザ（3F・4F・5F）とMARK IS みなとみらい（1F・2F・5F）に設置されたスタンプコーナーを巡る形式となる。

ポケモンねがおスタンプラリー

スタンプ3個で「みなとみらいポイントアプリ」の200円OFFクーポン（1日先着1,000名）、6個で『Pokémon Sleep』オリジナルステッカーがもらえる。参加は無料で、台紙・ノベルティがなくなり次第終了となる。

約3mの巨大なカビゴンがランドマークプラザで熟睡

ランドマークプラザ1F「サカタのタネ ガーデンスクエア」には、約3mの巨大なカビゴンが眠る「おやすみカビゴン広場」が登場する。周囲にはポケモンの寝顔写真が飾られ、記念撮影を楽しめるほか、きのみデザインのカードにメッセージを書いて飾れるコーナーも設置される。同フロアでは、『Pokémon Sleep』デザインのマフラータオル（全4種、絵柄選択不可）が当たる「メガポケモンガチャ」（1回2,000円）も展開される。

巨大なカビゴンが出現!? おやすみカビゴン広場

メガポケモンガチャの景品となるマフラータオル

ぷっくりシールやぬいポーチなどグッズも充実、ゲーム内再現ドリンクも飲める

MARK IS みなとみらい1F「みんなのアトリエ」には、3周年記念のオリジナルグッズを扱う「Pokémon Sleep ショップ」がオープンする。全29種類のラインアップには、ポケモン30周年記念ロゴをあしらったピンバッジやカビゴンのBIGクッション（幅約70cm×高さ約60cm）、ショッピングバッグ、Tシャツ、連れ歩きポーチ、クリアボトル、バケットハット、「おやすみぷっくりシール」などが並ぶ。1会計税込1万円以上の購入でショッピングバッグが1点プレゼントされる。なお7月17日～26日の入場は事前抽選制となる。

「Pokémon Sleep ショップ」ラインナップ（場所：MARK IS みなとみらい1F「みんなのアトリエ」）

同じく1F「グランドガレリア」では、「はやおきコーヒーゼリー」や「あくまのキッスフルーツオレ」など全4種のオリジナルドリンクを提供する「Pokémon Sleep ドリンクスタンド」も展開する。ドリンク1杯につき、オリジナルコースター（全6種）がランダムで1点もらえる。

「Pokémon Sleep ドリンクスタンド」オリジナルドリンク

トヨタ開発の“おひるねかいふく装置”も体験できる

MARK IS みなとみらい5Fには、トヨタ自動車が開発した戦略的仮眠ツール「TOTONE」と『Pokémon Sleep』の初のタイアップとなる体験コーナーを設置。モンスターボールをデザインした「TOTONE」を、アプリならではの演出とともに体験できる。

『Pokémon Sleep』のダウンロード画面をスタッフに提示すれば無料で利用可能。希望者は、S'UIMIN開発の睡眠計測サービス「InSomnograf」による脳波測定も体験でき、結果をまとめたレポートがプレゼントされる。台数に限りがあり、混雑時は整理券対応となる場合がある。

なお、ランドマークプラザではデデンネやミミッキュ、MARK IS みなとみらいではヌマクローやガルーラなど、さまざまなポケモンの寝顔が館内各所に飾られる。

マークイズみなとみらい地下入り口でカビゴンがお出迎え

マークイズみなとみらい内のガルーラのねがお

マークイズみなとみらい内のヌマクローのねがお

ランドマークプラザ内のデデンネのねがお

ランドマークプラザ内のミミッキュのねがお

©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK

Pokémon Sleep is developed by SELECT BUTTON inc.

