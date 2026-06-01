1859年6月2日の横浜港開港を記念する市民祭「横浜開港祭」が、6月1日・2日の2日間、みなとみらい・臨港パーク周辺で開催されています。

花火やマリンイベントなど多彩なコンテンツが楽しめる本イベントですが、今年はポケモンのふたつのコンテンツも登場し、注目を集めています。

ひとつ目は「ポケモン巨大カイト」。全長15mという迫力満点のメガリザードンX・メガリザードンYのカイトが横浜の空に舞い上がります。

メガリザードンX

メガリザードンY

6月2日は10:00〜12:00に実施予定（天候の状況によっては中止の可能性あり）。会場は耐震バース（臨港パーク隣）です。みなとみらいの街並みを背景に空を舞う巨大なメガリザードンXとメガリザードンYの姿は、まさに圧巻！お近くの方はもちろん、ポケモンカイトを見たい方もぜひ足を運んでみてください。

ラジオ体操応援ポケモンのルカリオと一緒にラジオ体操ができるイベントも

ふたつ目は「ルカリオと一緒にラジオ体操」。「ラジオ体操応援ポケモン」のルカリオが、ハチマキ姿で登場します。ルカリオの勇姿を間近に見ながら、一緒にラジオ体操で体も心もすっきり目覚めてみてはいかがでしょうか。

ラジオ体操応援ポケモンの証であるハチマキとタスキを身に付けたルカリオ

6月2日 9:30〜9:50、潮入ステージ（臨港パーク内の海にほど近い円形階段に囲まれたステージ）で開催され、大人も子どもも気軽に参加できます。詳しい場所は開港祭会場マップで確認してみてください。

第45回横浜開港祭 開催概要

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