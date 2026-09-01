Prime Videoは、ワーナーブラザース・ディスカバリーとのパートナーシップ契約の締結を発表した。この契約により、2026年10月1日から日本のPrime Videoでワーナーブラザース・ディスカバリーのHBO Maxをサブスクリプションで利用できるようになり、HBO、Max Originals、ワーナーブラザース・ピクチャーズ、ワーナーブラザース・テレビジョン、DCスタジオなどの世界的人気シリーズや映画のコレクションを視聴できるようになる。

Prime Video、日本でHBO Maxをサブスクリプションで10月1日より提供開始

HBO Maxは、日本におけるPrime Videoの拡大するサブスクリプション・パートナーのラインアップに加わり、Prime Videoアプリ内の追加サブスクリプションとして、利用可能となる。

サービス開始時には、『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』、DCスタジオの『ランタンズ』、『THE LAST OF US』、『ゲーム・オブ・スローンズ』、『セックス・アンド・ザ・シティ』、『ユーフォリア/EUPHORIA』を含む、受賞歴のあるHBOオリジナル・シリーズの全シーズンが視聴可能となる。また、『ハリー・ポッターと賢者の石』と題した、注目を集める新しいHBOオリジナル『ハリー・ポッター』シリーズの第1シーズンは、クリスマスの公開予定となっている。

『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』やコメディ・スピンオフ『スチュアート★宇宙救出失敗の法則』といった高い評価を得たMax Originalsや、『フレンズ』や『ビッグバン★セオリー』を含む世界中で愛されているワーナーブラザースのTVシリーズも視聴できるようになる。映画ファンは、『ワン・バトル・アフター・アナザー』や『バービー』などの世界的大ヒット作、愛され続ける『ハリー・ポッター』や『ロード・オブ・ザ・リング』のコレクション、DCユニバースからの大ヒット作を含む、有名で評価の高いワーナーブラザースのラインアップを楽しめる。

HBO Maxは、Prime Videoが提供するdアニメストアfor Prime Video、FODチャンネルfor Prime Video、NHKオンデマンド、DAZNなどの幅広いサブスクリプションのラインアップに加わることとなる。

Prime Videoのサブスクリプションの特徴として、以下のような点が挙げられる。

手間のかからないログインや請求管理

ユーザーは、複数のユーザー名、パスワード、請求の一元管理が行える。サブスクリプションでは全てのコンテンツがPrime Videoのアプリとウェブサイトで一元管理される。

ユーザーは、複数のユーザー名、パスワード、請求の一元管理が行える。サブスクリプションでは全てのコンテンツがPrime Videoのアプリとウェブサイトで一元管理される。 見る時間を増やし、選ぶ時間は減らす

ユーザーは、サブスクリプションを利用することでPrime Videoのアプリやウェブサイトを離れることなく、サービスを横断して検索し、パーソナライズされたおすすめを見つけ、視聴できる。いくつものサービスの中から新しい作品や人気の作品を見つけるために時間を費やす必要がなくなる。

ユーザーは、サブスクリプションを利用することでPrime Videoのアプリやウェブサイトを離れることなく、サービスを横断して検索し、パーソナライズされたおすすめを見つけ、視聴できる。いくつものサービスの中から新しい作品や人気の作品を見つけるために時間を費やす必要がなくなる。 どのサービスでも、お気に入りの機能を楽しめる

ユーザーは、オフライン視聴のためのウォッチリストとダウンロードライブラリを利用できる。また、全てのPrime Videoのサブスクリプションにおいて、データ消費量などの管理が可能となる。

ユーザーは、オフライン視聴のためのウォッチリストとダウンロードライブラリを利用できる。また、全てのPrime Videoのサブスクリプションにおいて、データ消費量などの管理が可能となる。 より多くの選択肢

ユーザーは、HBO Maxを含む83のPrime Videoのサブスクリプションにそれぞれ登録することにより、数千の追加作品を視聴できるようになる。

なお、ユーザーは、Prime Video以外のアプリをダウンロードすることなく、HBO Maxに加入でき、サブスクリプションは解約できる。月額料金は、スタンダード（1080p、最大同時接続2台）が1,000円で、プレミアム（4K UHD、最大同時接続4台）が1,400円。