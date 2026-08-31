Prime Videoは、ニューヨーク・タイムズ紙のベストセラー作家、アリ・ヘイゼルウッドによる小説を原作としたロマンティック・コメディ『ラブ・ハイポセシス』を、2026年9月23日よりプライム会員向けに独占配信する。配信に先立ち、キービジュアル、場面写真、日本版本予告映像が公開となった。

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『ラブ・ハイポセシス』は、ニューヨーク・タイムズ紙のベストセラー作家、アリ・ヘイゼルウッドによる小説を原作とした待ロマンティック・コメディ。

主役のオリーヴ・スミスをリリ・ラインハート、アダム・カールセン役をトム・ベイトマンが演じるほか、アン役にレイチェル・マーシュ、ジェレミー役にニコラス・デュヴァネ、マルコム役にジャブーキー・ヤング＝ホワイト、トム・ベントン役にアーティ・フラウスハンが名を連ねる。

監督はクレア・スキャンロン、、脚本はサラ・ロスチャイルド。プロデューサーをエリザベス・カンティロンが務める。

現地時間の6月27日、ロサンゼルスで開催されたPrime Video初のヤングアダルト（YA）作品のファンイベント「オブセスト・フェス」に、リリ・ラインハートとトム・ベイトマンが登場し、作品への思いや、オリーヴとアダムの関係性の魅力について語った。

リリ・ラインハートは「脚本と原作を読んでいくうちに、オリーヴとアダムのことが本当に大好きになりました。二人ともとても魅力的だと思ったんです。いわゆる"敵同士から恋人になる"という関係性とは少し違って、二人は決して本当の意味で敵同士ではありません。ただ、とにかく正反対な二人なんです。だからこそ、演じるのがとても楽しかったです」と、演じたキャラクターへの想いを伝え、トム・ベイトマンは「この物語にすっかり心を奪われました。本当に大好きな作品ですし、みんなで作り上げたものを心から誇りに思っています。僕自身がこの作品から感じた愛を、観てくださる皆さんにも同じように感じてもらえたらうれしいです」とアピールした。



























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