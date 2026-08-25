ネクソンは8月24日、千葉県・幕張メッセで9月17日から開催される「東京ゲームショウ2026」（TGS2026）に出展するネクソンブースの最新情報を、特設サイトで公開した。オンラインRPG「マビノギモバイル」と、開発中の新作美少女ゲーム「ファレイドリア」の2タイトルの展示・試遊を行うほか、会場限定のノベルティも多数用意するとしている。

「マビノギ」シリーズ最新作「マビノギモバイル」も出展

ネクソンブースでは、それぞれのゲームの世界観を再現したブースで両タイトルの試遊や最新映像を楽しめるという。特設サイトでは、両タイトルの世界観や登場キャラクターなどのゲーム情報も公開している。ブースの出展位置はHall 7-C04となる。

「マビノギモバイル」は、2005年のPC版サービス開始以降、20年以上にわたり親しまれる「マビノギ」シリーズの最新作にあたる。ブースでは、始まりの村「ティルコネイル」の風景を再現した空間で、焚き火を囲みながら試遊ができる。世界を象徴する「女神像」のフォトスポットも設置されるとのことだ。同作は2026年に国内サービスを予定しており、モバイルに加えPCでのクロスプレイにも対応する。試遊と事前登録を行った来場者には、オリジナル冷感タオルが贈られるという。

「ファレイドリア」は、「プロジェクトRX」というプロジェクト名で開発が進められていた、「ブルーアーカイブ」を手掛けたNEXON GamesのIO DIVISIONによる新作。Unreal Engine 5を採用したハイクオリティな3Dグラフィックが特徴だ。ブースは同作の舞台「黄昏館」を再現し、世界最速で体験できる試遊コーナーのほか、キャラクターとじゃんけん勝負ができるミニゲームも用意される。試遊やSNSへの投稿などのミッションをクリアした来場者には、オリジナル冷感タオルや直径15cmのビッグ缶バッジが贈られる。同作の配信時期は未定。

このほか、ブース来場者には「マビノギモバイル」と「ファレイドリア」のA4クリアファイルを、会場で公式LINEを友だち登録した来場者にはオリジナルステッカーをプレゼントするとしている。なお、各ノベルティは数に限りがあり、各日なくなり次第配布を終了する。

ネクソンブースの来場者にプレゼントするA4クリアファイル

TGS2026の会期は9月17日から21日まで。17日・18日がビジネスデイ、19日から21日が一般公開日となる。