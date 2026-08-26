レッドブル・ジャパンは8月26日、「東京ゲームショウ2026」（以下、TGS）の開催に先駆け、対象のレッドブル商品のマルチパックを購入した人に、レッドブルとTGSのコラボオリジナルポーチを先着でプレゼントする「レッドブル × 東京ゲームショウ2026 マルチパックキャンペーン」を全国の対象店舗で開始した。

「レッドブル × 東京ゲームショウ2026 マルチパックキャンペーン」のキャンペーンビジュアル

デザインは2種、各店舗で景品がなくなり次第終了

プレゼントするポーチのデザインは2種。レッドブルとゲームカルチャーをモチーフにしたデザインと、今年で30周年を迎えるTGSの記念ビジュアルをあしらった限定デザインを用意した。対象のマルチパックをいずれか1個購入した人に、全2種のうち1つを先着で進呈する。ゲーム機器や小物、イベントグッズの持ち運びなど、TGSを楽しむためのアイテムとして活用できるとしている。

対象商品は、レッドブル・エナジードリンクの250ml 4缶・6缶・8缶パック、レッドブル・シュガーフリーの250ml 4缶・8缶パック、グレープエディションやマスカットエディションの250ml 4缶パック、バラエティーパック、ケース売り各種。TGS会場周辺のコンビニエンスストアでは対象商品が異なる。

実施期間は8月26日から10月19日までで、各店舗とも景品がなくなり次第終了となる。店舗によって開始日が異なる場合があるとのこと。対象店舗は、全国のスーパーマーケットやドラッグストア、ディスカウントストアなどレッドブルを取り扱う各店舗（鉄道売店、高速道路売店を除く）に加え、TGS会場周辺の一部コンビニエンスストア、レッドブル公式の楽天市場店・Yahoo!ショッピング店・Qoo10店など。

プレゼントされる「レッドブル × 東京ゲームショウ2026 コラボオリジナルポーチ」全2種（画像はイメージ）

レッドブルは今年も、9月17日から21日まで開催されるTGSにプラチナスポンサーとして協賛する。会場内では「Red Bull Gaming Sphere On Tour」を展開し、試遊や交流企画、対戦イベント、公開収録などを通じて、ゲームを「見る」だけでなく「参加する」「つながる」体験を提供する構えだ。最終日には「ストリートファイター」シリーズの歴史的名勝負を再演する「Red Bull Revenge」を開催するほか、期間中は各所でサンプリングも実施するとしている。