コーエーテクモゲームスは8月25日、「東京ゲームショウ2026」（TGS2026）に出展すると発表した。会期は9月17日から21日までの5日間で、会場は幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区）。同社はあわせて、TGS2026特設サイトと、開催を記念した新作グッズを公開した。

5タイトルが試遊可能、ステージイベントも予定

出展タイトルは、「Wo Long 2: Wings of Ember」「進撃の巨人3」「真・三國無双2 with 猛将伝 Remastered」「カリアのアトリエ ～夜の王国と追憶の道標～」「信長の野望・飛翔」の5作品。いずれも試遊台の設置、ブース出展、ステージイベントが予定されており、各タイトルの世界観を再現したブースでは、大型モニターでの映像放映やノベルティ配布なども行われるという。

各タイトルのステージイベントのゲストや内容は後日発表される予定。また、一部タイトルについては「コーエーテクモ アプリ（KT App）」でステージ優先観覧券の抽選応募が8月25日18時から始まっている。応募期間は9月13日23時59分までで、当選発表は9月14日10時以降としている。なお、TGS会場への入場には一般公開日チケットの別途購入が必要となる。

「アトリエ」「真・三國無双」「仁王3」などの新作グッズも

新作グッズは9月17日から21日まで、幕張メッセのHall 9～11にある物販コーナーで販売される。9月30日からは「KT SPOT Online Shop」「ガストショップ」「ルビーパーティーショップ」の通販でも取り扱いを開始し、通販分の発送は12月を予定しているという。

「ユミアのアトリエ」「DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation」の等身大タペストリー

「カリアのアトリエ ～夜の王国と追憶の道標～」のB2ダブルスエードタペストリー

ラインアップには、「ユミアのアトリエ」「DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation」の等身大タペストリーや、「ソフィーのアトリエ」「ライザのアトリエ3」「カリアのアトリエ」などを題材にしたB2タペストリー、「真・三國無双 ORIGINS」「仁王3」のミニトートバッグなど、多数の新商品を用意する。