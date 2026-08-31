KDDIは8月31日、2026年9月から秋田県・千葉県・東京都・鹿児島県の4自治体と連携し、「au PAY（コード支払い）」の利用で最大40％割引クーポンの提供や、最大20％のau PAY残高還元などを行うキャンペーンを実施すると発表した。

今回発表された4自治体との施策は、地方自治体と共同で実施している「au PAY×地方自治体連携キャンペーン」の一環となっている。

秋田県由利本荘市：最大20％のau PAY残高還元

由利本荘市では、9月1日から12月31日まで、市内の対象店舗でau PAY（コード支払い）を利用すると、一般店で決済額の最大20％、大型店で最大5％のau PAY残高が還元される（一部店舗を除く）。還元額の上限は1回あたり1,000円相当で、一般店・大型店合わせて期間中5,000円相当まで。

千葉県「船橋FACE」：最大30％割引クーポン

千葉県船橋市の商業施設「船橋FACE」では、9月4日から10月30日まで、対象店舗でのau PAY（コード支払い）利用時に、決済額の最大30％を割り引くクーポンが提供される（一部店舗を除く）。クーポンの利用回数上限は期間中10回で、割引上限は1回あたり500円相当、期間中5,000円相当まで。

東京都練馬区「大門通り商店街」：最大40％割引クーポン

東京都練馬区の大門通り商店街振興組合では、9月1日から30日まで、対象店舗でのau PAY（コード支払い）利用時に、決済額の最大40％を割り引くクーポンが提供される（一部店舗を除く）。クーポンの利用回数上限は期間中10回で、割引上限は1回あたり2,000円相当、期間中20,000円相当まで。

鹿児島県枕崎市：最大20％のau PAY残高還元

枕崎市では、9月1日から30日まで、市内の対象店舗でau PAY（コード支払い）を利用すると、決済額の最大20％のau PAY残高が還元される（一部店舗を除く）。還元額の上限は1回あたり6,000円相当、期間中12,000円相当まで。