auじぶん銀行とauフィナンシャルサービスは7月13日、「auじぶん銀行 au PAY カード引落とし口座設定キャンペーン」を開始した。au PAY カードの利用代金引落とし口座を新たにauじぶん銀行に設定し、条件を満たしたユーザー全員に最大5,000円の現金をプレゼントする。エントリー期間は9月20日まで。

「auじぶん銀行 au PAY カード引落とし口座設定キャンペーン」

対象となるのは、2026年6月にauじぶん銀行の口座からau PAY カード（au PAY ゴールドカード含む）利用額の引落としがないユーザー。2026年6月以降に新規でauじぶん銀行口座やau PAY カードを作成した場合も対象となる。

特典を受けるには、2026年7月13日から9月20日までの間にキャンペーンにエントリーしたうえで、2026年8月～10月にauじぶん銀行の口座からau PAY カード利用分として合計3万円以上の引落としがあることが条件。締め日・支払日は利用しているau PAY カードにより異なる。

特典の現金額は、キャンペーン期間中に新規でau PAY カードの引落とし口座をauじぶん銀行口座に登録した人数に応じて変動する仕組み。9,999人までは2,000円で、1万人突破で2,500円、2万人突破で3,000円、4万人突破で3,500円、6万人突破で4,000円、8万人突破で4,500円、10万人突破で最大の5,000円となる。

au PAY カードの引落とし口座としてauじぶん銀行を利用すると、「まとめて金利優遇」により円普通預金金利が年0.05％（税引前）上乗せされるほか、優遇プログラム「じぶんプラス」のスタンプが毎月1つ貯まる。また、au・UQ mobile契約者を対象に、au PAY 残高へのオートチャージ金額に対してPontaポイントを還元する「ポイントアップリワード（オートチャージ特典）」も適用され、還元率はau PAY カードで＋0.5％、au PAY ゴールドカードで＋1％となる。

なお、キャンペーンは予告なく変更・中止される場合がある。エントリー内容の不備がある場合や、特典の入金時点で円普通預金口座が解約されている場合などは対象外。家族会員の利用分は本会員の利用として集計される。