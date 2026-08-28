Wi-Fiルーターや充電スタンド、外付けHDD、スマートスピーカーなど、身のまわりにはACアダプターを使う機器が意外とたくさんあります。こうした機器を電源タップにまとめて挿そうとすると困るのが、ACアダプター同士の干渉。横幅のあるアダプターが隣の差込口までふさいでしまい、「口はまだ空いてるのに挿せない！」なんてことも。

そんなときドン・キホーテで見つけたのが、情熱価格の「耐雷スリム回転タップ」（K702-WH）。7個すべての差込口を回転できるという電源タップです。2,749円で購入しました。

商品名：耐雷スリム回転タップ

型番：K702-WH [WHITE]

販売：ドン・キホーテ（情熱価格）

価格：2,499円（税込2,749円）

カラー：ホワイト

口数：7個口（すべて回転式）

定格：AC125V 15A（合計1500Wまで）

コード長：2m

おもな機能：耐雷サージ／耐トラッキングカバー／180°スイングプラグ

付属品：仮固定用アタッチメント×1個、皿ネジ×2本、安全キャップ×4個

使用温度範囲：-10℃〜40℃（屋内専用）

生産国：中国

差込口が「全部」回るから、大きいアダプターも余裕

本製品のいちばんの特徴は、7個口ある差込口がすべてくるっと回転すること。差込口は上・右・左の3方向に向けられます。

ふつうのタップだと、大きなACアダプターを挿したときに隣の差込口までふさいでしまいがち。でもこれなら、干渉しそうなアダプターの向きをちょっとずらすだけで、隣とケンカせずに挿せちゃいます。

電動工具の充電器のような大ぶりなACアダプターをまとめて挿したいときにも効いてきて、ACアダプターだらけのデスク裏でも、7個口をガッツリ使い切れるのがうれしいポイントです。

大きなACアダプターを複数使うときでも向きを振り分けられるので、配置に悩みにくいのは、やっぱり断然ラクでした。

コードの根元まで回る、スリムボディでスッキリ配線

回転するのは差込口だけではありません。プラグは壁に沿わせやすい180°スイングタイプで、さらにコードの付け根までくるっと回ります。だから、右から配線したいときも左へ流したいときも、コードをムリに曲げずにスッキリまとめられます。

7個口もあるのに本体はスリムで、家具のすき間やラックの裏にもスッと収まるサイズ感。付属の仮固定用アタッチメント（皿ネジ付き）を使えば、テレビ台の裏などにネジ留めして固定することもできます。ホワイトのボディは主張しすぎず、壁や家具になじんでちょうどいい感じでした。

「耐雷」＆安全キャップ、装備は意外としっかり

名前のとおり、誘導雷などのサージ電圧を吸収して接続機器を守る耐雷サージ機能を搭載。電源プラグには耐トラッキングカバーを採用し、使わない差込口をふさぐ安全キャップも4個付属します。

さらにうれしいのが、本体に「耐雷サージ作動中」と光るLEDを備えていること。サージを吸収する素子は、繰り返しサージを受けることで徐々に劣化していくものですが、このランプが点いていれば保護がちゃんと生きているサイン。効いているかをひと目で確認できるので、地味に安心感があります。

ここはちょっと気になった…正直なNGポイント

便利な回転タップですが、使ってみて「ここは人を選ぶな」と感じたところもありました。

まず、スイッチがありません。機器ごとにパチパチ電源を切りたい人や、待機電力をこまめにカットしたい人には、ちょっと物足りないはず。……とはいえ、スイッチのランプが眩しい、いつの間にか点かなくなる、といったプチストレスとは無縁なので、「そもそもスイッチは使わない」派にはむしろグッド。ここは完全に好みが分かれるところです。

次に、可動部があるからこその「経年での不安」。差込口は何も挿していないときこそフリーにクルクル回りますが、プラグを挿せばその向きで固定され、少なくとも今回試した範囲では使用中に勝手に回ることはありませんでした。……とはいえ、回転機構という構造上、長く使ったときにヘタってこないかは正直まだ未知数。ここは長期間使ってみないと判断できない部分なので、頭の片隅に置いておくと安心です。

そしてもう1点、プラグは2P（アースなし）で、USBポートも非搭載。アース線をつなぎたい機器や、USB充電器を別途用意せずにスマホを充電したい人には向きません。ちなみに店頭には、USBポート付きの4個口版（K402-WH）も並んでいるので、USBもまとめたい人はそちらも要チェックです。

まとめ：ACアダプター渋滞には効く、でも用途は選ぶ

「耐雷スリム回転タップ」は、7個の差込口とコードの根元が回転し、大きなACアダプター同士の干渉を避けやすいのが最大の魅力。デスク裏やテレビまわりで「口は空いているのに挿せない！」と困っている人には、かなり便利です。「耐雷サージ作動中」を知らせるLEDが付き、保護機能が有効かをひと目で確認できるのもグッド。

一方で、スイッチやUSB、アースは備えていません。また、回転機構という構造上、長期間使ったときの耐久性は現時点では未知数です。そして、ほぼ同じ仕様のELPA「WBS-SL702SB」ネット通販では本製品より安価に販売されている例もあり、税込2,749円にはやや割高感があります。それでも、ACアダプター渋滞をスッキリ解消したい人なら、試してみて損はないタップだと思います。