エレコムは9月9日、付属のマグネットリングをノートパソコンなどの背面に貼り付けるだけで装着できる、「MAGKEEP」シリーズの7in1ドッキングステーション「DST-N071BPBK」を発売した。USB-AポートやUSB Type-Cポート、HDMI出力、SDカード/microSDカードスロットなどを1台に集約している。価格は8,980円。

本製品は、会議室への移動やカフェでの作業など、ノートパソコンを持ったまま場所を移動する際にも、USBメモリやマウスのレシーバー、イヤホンを挿したままドッキングステーションごと“背負わせて”持ち運べるのが特徴。デスクに戻った際は、外部モニターや電源をすぐに接続でき、普段の作業環境を素早く構築できるとしている。また、スマートフォンへの接続にも対応しており、外出先での撮影中に容量が不足した場合でも、SDカードやUSBメモリにその場でデータを移行できる。

ポート構成は、USB-Aポート×1、データ転送専用のUSB Type-Cポート×1を搭載し、マウスやUSBメモリなどをまとめて接続できる。充電用USB Type-Cポート×1はUSB Power Deliveryに対応し、最大入力100W(本体消費分を除く最大出力90W)でノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能。映像出力には、最大4K(3840×2160px)/60Hzに対応したHDMIポートを搭載し、会議室や展示会での大画面プレゼンテーションなどに使用できる。

このほか、φ3.5mm4極ステレオミニジャックを備え、イヤホンやヘッドセットを接続してオンライン会議や通話にも対応する。

ノートパソコンの背面に装着した状態

データ転送面では、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを同時に接続できるため、カメラのSDカードとスマートフォンのmicroSDカードを一度に取り込むといった使い方が可能。USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応し、理論値でHi-Speed USB(USB2.0)の約10倍の速度で大容量データを転送できるという。本体は放熱性に優れたアルミ筐体を採用し、ケーブル長は約0.17mとノートパソコンの背面に固定した状態でも邪魔になりにくい長さとした。

対応OSはWindows 11/10、macOS Tahoe 26、iOS 26、Android 16、iPadOS 26。外形寸法は幅約60mm×奥行約17mm×高さ約70mm、重量は約65g。カラーはブラックの1色展開で、給電用ケーブル(USB Type-C - USB Type-C)とマグネットリングが付属する。保証期間は1年間。

なお、本製品はデータ転送専用ポートを使用したスマートフォン・タブレットの充電は推奨されないほか、USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合は使用できない。AC充電器は付属しないため、別途用意する必要がある。