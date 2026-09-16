サンワサプライは9月16日、本体内部に消火シートを搭載し、万が一の火災発生時も内部で延焼を抑制する「火災予防タップ（消火シート内蔵）」を発売した。ホコリの侵入を防ぐシャッターや絶縁キャップ付きスイングプラグなど、火災予防に配慮した設計を採用。ケーブル長は1m・2m・3m・5mの4種類をラインアップし、価格は1,980円～3,630円。

本体内部にはシリコン材の消火シートを貼り付けており、万が一火災が発生した場合も内部で消火し、外部への延焼を抑制する仕組み。消火シートが一度作動した製品は効果が失われるため、火災が起きた製品は再使用しないよう呼びかけている。消火シートの使用期間の目安は環境によって異なるが、本製品では5年としている。差込口にはホコリや異物の侵入をブロックするシャッターを搭載する。

使用イメージ

使用しないコンセントへのホコリの侵入を防ぐことで、トラッキング火災や感電のリスクを低減するほか、子どものいたずら防止にも役立つという。プラグの刃の根元には絶縁キャップを備え、トラッキング火災の予防に配慮した。

使用イメージ

プラグは180度回転するスイングプラグを採用しており、設置場所に応じて自由な向きで差し込める。コードは被ふく破れによる感電・火災を防ぐ二重被ふくコードとした。本体サイズは1mモデルでW97.5×D40×H21mm、重量は約200g。定格容量は15A・125V（合計1500Wまで）で、電気用品安全法（PSE）の技術基準に適合するほか、一般社団法人防災安全協会が定める「防災製品等推奨品マーク」を取得。使用地域は日本国内のみとなる。

品番はTAP-TSH31N2-FPS（1m）/TAP-TSH32N2-FPS（2m）/TAP-TSH33N2-FPS（3m）/TAP-TSH35N2-FPS（5m）の4種類。差込口は2P・3個口、カラーはホワイトとなる。