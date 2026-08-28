マルコム・マクダウェル主演の犯罪スリラー『エヴィレンコ』の日本初公開が決定

マルコム・マクダウェルがロシアの殺人鬼アンドレイ・チカチーロをモデルにした連続殺人鬼を演じた映画『エヴィレンコ』（配給：アンプラグド）が、2026年10月9日よりシネマート新宿ほか全国順次公開となることが決定し、場面写真1点が公開となった。さらに、初4K化『アングスト／不安 4K』（1983）も公開予定となっており、現在公開中の『ヘンリー』とあわせ、3作品の鑑賞キャンペーン＜指定特別手配・史上最悪の連続殺人鬼 殲滅キャンペーン＞の実施も決定した。

『エヴィレンコ』は、50人以上を殺害した旧ソ連時代最大の連続殺人犯であるアンドレイ・チカチーロをモデルにした犯罪スリラー。『時計じかけのオレンジ』（1971）のマルコム・マクダウェル主演で2004年に制作されるも、日本では一切紹介されたことがなく、これが日本初上陸・初公開となる。

主人公エヴィレンコ役を演じるにあたってマルコム・マクダウェルは、実際のチカチーロの映像を参考にしたという。監督は、以前からマクダウェルと友人であり、本作が初監督作品となったデイビット・グリエコ。グリエコ監督は自らチカチーロの裁判を傍聴し、チカチーロの小説"Il comunista che mangiava i bambini（子どもを食べた共産主義者）"を1994年に出版。これが話題となり、ベルナルド・ベルトルッチが映画化を希望したが、病に倒れ逝去。グリエコは自らメガホンを取ることを決意した。資金難により製作が難航した際も、マクダウェルは「当然やるべきだ」とグリエコ監督に後押ししたほどの入魂作であり、第70回ダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞では新人監督賞にノミネートを果たしている。

今回、公開となった場面写真は、口元から鮮血を滴らせ、鋭い眼差しをこちらに向けるエヴィレンコの姿を捉えたもの。殺害とともに被害者を食べたとされるチカチーロのイメージと重なり合うシーンである。エヴィレンコは、どのような手段で人々を捕らえて喰らうのか──。直接的な残酷描写を控えつつも、心理に迫ることで一層の恐ろしさをあぶり出している。

また、本日公開となった『ヘンリー』、今後上映が予定されている『アングスト／不安 4K』と本作をあわせた3作品の鑑賞キャンペーン＜指定特別手配・史上最悪の連続殺人鬼 殲滅キャンペーン＞の実施も決定した。シネマート新宿ほか一部劇場にて、3作品の鑑賞チケットを提示し、所定の用紙にスタンプを3つ集めると、粗品が贈呈される。実施劇場は3作品の公式Xにて、プレゼントの概要は後日発表となる。