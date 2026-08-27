米Microsoftは8月26日（現地時間）、Xboxの物理ゲームディスクからデジタル版の利用権を取得して遊べるようにする新機能を発表した。

対応するディスクをXbox OneまたはXbox Series Xに挿入してゲームを起動すると、そのゲームのデジタル利用権（digital entitlement）を取得できる。8月31日からXbox Insiderプログラムの参加者を対象にテストを開始する。現時点で、一般ユーザー向けの提供時期については明らかにしていない。

Microsoftによると、Xbox OneとXbox Series X向けにディスクで販売された“ほとんど”のゲームが対象になる。まずは数千タイトルから開始し、対象タイトルを順次追加していくという。

デジタル利用権を取得すると、対応環境ではXbox Play AnywhereによるPC版へのアクセスや、Xbox Cloud Gamingでのストリーミングプレイも可能になる。また、デジタル利用権取得後もディスク自体は従来通り使用できる。

従来、パッケージ版を購入したユーザーは、原則としてそのゲームディスクを利用できるXbox本体でプレイする必要があった。同じタイトルがデジタル版として販売されていても、物理版の所有権をそのままデジタル環境に持ち込むことはできなかった。今回の仕組みにより、対応タイトルでは物理ディスクにひも付いた利用権を、Xboxのデジタル環境にも広げられるようになる。

Microsoftは、この機能をゲーム保存に向けた幅広い取り組みの一環と位置付けている。ゲームをプレイするデバイスや配信方法が変化するなか、ユーザーが所有するゲームへのアクセスを維持することが重要だとしており、ディスク版とデジタル版が混在する既存のXboxライブラリーを将来にわたって利用しやすくする狙いがある。

なお、The Vergeの報道によると、デジタル利用権はディスクから独立したデジタルライセンスへ変換される仕組みではない。デジタル利用権は個々のディスクにひも付けられており、譲渡・売却などで別のユーザーがディスクを利用すると、デジタル利用権もそのユーザーのMicrosoftアカウントへ移る仕組みだという。