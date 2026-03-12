米Microsoftは3月11日（米国時間）、2026 Game Developers Conference（GDC）で実施した「Xbox Developer Summit」のキーノートにおいて、次世代Xboxコンソール「Project Helix」（開発コードネーム）と、Windows 11向けの新機能「Xbox mode」に関する情報を公表した。XboxコンソールとWindows PCの垣根を下げ、双方にまたがるゲーム基盤をプレイヤーと開発者に提供する姿勢を鮮明にした。

次世代Xbox「Project Helix」ではPCゲームのプレイも可能に

次世代Xbox「Project Helix」は、AMDとの複数年にわたる協業のもとで開発される次世代のファーストパーティーコンソールで、カスタムSoCを採用する。開発者向けハードウェアのアルファ版を2027年から提供する計画である。

次世代DirectXとFSRを前提に設計し、レイトレーシング性能が飛躍的に向上するほか、描画・演算パイプラインにインテリジェンスを統合することで、よりリアルで没入感の高い動的なゲーム世界を実現するとしている。The Vergeによると、次世代機はパストレーシングに対応し、FSRには機械学習を用いたフレーム生成技術が含まれる。

ゲーム対応について、「Xboxコンソール向けゲームとPCゲームをプレイできるように設計されている」と説明している。さらに、4世代にわたる既存Xboxゲームの継続的なプレイ環境も維持する方針を示した。

Windows 11 PCをゲーム機化する「Xbox mode」

一方Windows 11では、4月より「Xbox mode」を一部市場で順次展開する。デスクトップ、ノートPC、タブレットを含むすべてのフォームファクターが対象で、Xboxコンソールの没入感のあるフルスクリーンのゲーム体験をWindows PCで提供する。

同モードでは、コントローラーに最適化されたユーザーインターフェースを通じて、ライブラリ参照、ゲーム起動、Game Bar利用、アプリ切り替えなどを行える。必要に応じて通常のWindowsデスクトップに切り替えることも可能。Microsoftは「ゲーミングOSの構築で培ってきたノウハウをすべてWindowsに組み込む」としている。

PCゲーム開発を支援するアップデートも発表された。ゲーム初回起動時のシェーダーコンパイルに伴う待ち時間やスタッターを軽減する「Advanced Shader Delivery（ASD）」のサポートをすべてのゲーム開発者に拡大する。また、DirectStorageでZstandard圧縮をサポートする。機械学習（ML）時代を見据え、DirextXでのML駆動型レンダリングのサポートを強化していく。

Microsoftは講演内で、購入したゲームをXboxコンソールとWindows PC間で共有できる「Xbox Play Anywhere」の対応タイトルが1,500本を超えたことを明らかにした。「これは次世代、そしてXboxの次の25年の始まりに過ぎない」としており、プラットフォームを横断するゲームエコシステムの構築を重視する同社の方向性を改めて示した。