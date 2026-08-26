HoYoverse『ノーダスフォール（Nodusfall）』発表。同社初のリアル調ファンタジー

HoYoverseは8月25日（ドイツ現地時間）、開催中のgamescom 2026で新作マルチプレイ神話アクションゲーム『ノーダスフォール』を発表した。アニメ調のゲームタイトルでグローバルをリードしてきた同社としては、初のリアル調タイトルになるようだ。

謎の「死結」が降臨したことによって崩壊していく世界。プレイヤーは「織り手」に扮して砕けた大地へ堕ち、世界の秩序を再び築き上げていくことになるという。グラフィックはリアル調で、さらにゲームはマルチプレイが中心に。戦い方やスキル構成を自由にカスタマイズし、戦況とパーティに応じた戦術スタイルを構築できるとしており、息の合った連携と戦いの流れを読む眼が勝敗を左右するとしている。