パイオニアは8月25日、Nintendo Switch 2およびスマートフォンに対応した「SOUND TECTOR」シリーズのポータブルゲーミングスピーカー「TQ-PG400K」「TQ-PG400WB」を発表した。価格はオープンで、発売は9月中旬を予定している。

本製品は、パイオニアが培ってきたスピーカー開発技術とDirac Research ABの音響信号処理技術を採用。声の明瞭さや聞き取りやすさを向上させるほか、左右の音を適切に届けるクロストークキャンセル信号処理による「WIDEモード」を搭載し、ゲーム本来の臨場感を再現するとしている。

対応デバイスはNintendo Switch、Nintendo Switch 2、USB Type-Cポートを搭載したスマートフォン。ゲーム機やスマートフォンに装着するだけで利用できる簡単セットアップを採用し、本体から直接給電する電池レス設計のため、充電や電源接続なしですぐに利用できる。

また、約160gの軽量設計で手持ち利用に対応するほか、2段階の角度調整が可能な背面スタンドも搭載。卓上でも利用できる。側面には充電専用のUSB Type-Cポートを備え、ゲーム機やスマートフォンを充電しながらプレイしたり、動画や音楽コンテンツを楽しんだりできる。

本体サイズは120mm×143mm×37mm、重さは約0.16kg。カラーはブラックの「TQ-PG400K」とホワイトの「TQ-PG400WB」の2色を用意する。なお、同社が公開している接続確認済みスマートフォン一覧では、iPhone 15シリーズ以降のモデルなどが掲載されている。