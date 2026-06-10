任天堂は6月9日に放送した「ニンテンドーダイレクト」にて、Nintendo Switch 2のコントローラー「Joy-Con 2」の新色「(L) ブルー/(R) ライトイエロー」を発表した。発売日は7月23日、希望小売価格は9,980円。「Joy-Con 2（L）」と「Joy-Con 2（R）」に、同色の「Joy-Con 2 ストラップ」が2個付いたセットで販売される。

Nintendo Switch 2用「Joy-Con 2 (L) ブルー/(R) ライトイエロー」

カラーリングは、『スプラトゥーン3』および同日発売のNintendo Switch 2用ソフト『スプラトゥーン レイダース』に登場するユニット「すりみ連合」にちなんだものとなっており、スプラトゥーンファンにも訴求するデザインだ。

Joy-Con 2はNintendo Switch 2本体にマグネットで装着するコントローラー。左右それぞれを横向きにして机やテーブルの上で滑らせることでマウスのように操作できる機能も備える。

本体セットには「(L) ライトブルー/(R) ライトレッド」が付属しており、今回の新色はその追加カラーとなる。2月12日には「(L) ライトパープル/(R) ライトグリーン」も発売済みで、今回が3色目となる。