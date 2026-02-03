NECパーソナルコンピュータ（NECPC）は2月3日、2026年春モデルとして、16型ノートPC「LAVIE N16」および、画面一体型デスクトップPC「LAVIE A27」と「LAVIE A23」を発表した。

AI機能が強化、16型大画面のオールインワンノートPC

LAVIE N16は、アスペクト比16：10の16型画面や光学ドライブ、テンキーなどを装備したオールインワンPC。プロセッサはRyzen 7-7735UやCore i5-1335U、Core i3-1315Uをモデルにより搭載し、全モデルでDDR5メモリを採用、ストレージは512GB以上を確保した。キーボードは独自のAIサービス「LAVIE AI Plus」および、Copilotを呼び出せるショートカットキーを搭載する。

ソフトウェア面も強化され、AIがユーザーの使い方に合わせたヒントを提案する「LAVIE AI Plus Hint」が新搭載されたほか、PCで発生している問題を検出して解決策を提案する「LAVIEサポート」ではUIの改善やサポート項目の拡充を実施。AIがPCの稼働状況を把握しバッテリー駆動時間を延ばす「ロングバッテリーモード」では、接続機器や放置アプリをAIが検知しユーザーに駆動時間を延ばすためのアドバイスを行う機能が追加された。

このほか、OfficeはMicrosoft 365 Personal（24カ月版）またはOffice Home & Business 2024（永続版）を選択できるようになっている。

LAVIE N16のオリーブグリーン。本体デザインは従来モデルを継承

店頭モデルのラインナップは次の4製品。

Ryzen 7-7735Uと32GBメモリの最上位モデル「N1685/L」シリーズ（店頭予想価格は242,000円前後）

Ryzen 7-7735Uと16GBメモリの上位モデル「N1675/L」シリーズ（店頭予想価格は214,000円前後）

Core i5-1335Uを搭載した「N1655/L」シリーズ（店頭予想価格は198,000円前後）

Core i3-1315Uを搭載した「N1635/L」シリーズ（店頭予想価格は187,000円前後）

メモリ・ストレージは「N1685/L」シリーズのみ32GB・1TBとなり、ほか3モデルは16GB・512GB。光学ドライブはDVD、無線LANはWi-Fi 6E、重さは約2.2kg。カラーは「N1685/L」シリーズがネイビーブルー、「N1675/L」シリーズがネイビーブルー／パールホワイト／オリーブグリーンとなり、ほか2モデルがネイビーブルー／パールホワイト。

27型／23.8型画面を備えた一体型デスクトップ、HDMI入力も

LAVIE A27およびLAVIE A23は、それぞれ27型画面、23.8型画面を備えた一体型PC。N16シリーズと同じく、16GB DDR5メモリ（増設可能）／512GB SSDを全モデルで搭載したほか、Microsoft 365 Personal（24カ月版）またはOffice Home & Business 2024（永続版）が選べるようになっている。

ディスプレイはHDMI入力端子を備え、外部機器の映像を表示するディスプレイとして活用可能。サウンドはYAMAHAサウンドシステムを搭載し、3W＋3Wのスピーカーを内蔵する。

左がLAVIE A23、右がLAVIE A27

店頭モデルのラインナップは次の3製品。

27型ディスプレイとCore i7-1355Uを搭載した「A2795/L」（店頭予想価格は280,000円前後）

23.8型ディスプレイとCore i7-1355Uを搭載した「A2375/L」（店頭予想価格は270,000円前後）

23.8型ディスプレイとCore i5-1335Uを搭載した「A2355/L」（店頭予想価格は242,000円前後）

ディスプレイとプロセッサを除く基本性能は3モデル共通で、メモリが16GB DDR5、ストレージが512GB SSD、光学ドライブがDVD、無線LANがWi-Fi 6Eなど。インタフェースはUSB 3.2 Gen2 Type-C×1、USB 3.2 Gen1 Type-A×3、HDMI入力、SDカードスロット×1、LANコネクタなど。